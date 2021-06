Mara Venier e Nicola Carraro, annivesario romantico/ “15 anni di matrimonio per noi”

Per Mara Venier e Nicola Carraro è un giorno molto speciale. Oggi la celebre conduttrice di Domenica In festeggia con suo marito 15 anni di matrimonio e, per l’occasione, entrambi hanno dedicato all’altro una dolce dedica su Instagram con tanto di scatto tratto proprio dalle nozze di 15 anni fa. “E oggi sono 15 anni di matrimonio più 6 di “fidanzamento” fa 21. Siamo maggiorenni.” ha scritto Mara sul suo profilo, con il tratto ironico che la contraddistingue. A pochi istanti di distanza è arrivata la dedica di Nicola Carraro: “Buon anniversario amore mio….15 anni oggi, saranno 21 a settembre chi l’avrebbe detto…” Un rapporto solido, un amore indissolubile quello che lega da anni la conduttrice e il produttore televisivo che, sui social, amano condividere momenti della loro quotidianità, spesso divertenti, talvolta molto romantici.

Anniversario di nozze per Mara Venier e Nicola Carraro: gli auguri dei Vip

Le dediche d’amore di Mara Venier e Nicola Carraro hanno ricevuto i commenti e gli auguri di tanti fan ma anche di molti amici del mondo dello spettacolo. Tra i primi spicca quello di Gemma Galgani, volto noto di Uomini e Donne: “Gli incontri speciali avvengono, lo stesso i per i sentimenti, nascono quindi auguri ai vostri cuori innamorati!” Segue quello della giornalista Monica Setta: “Auguri Mara e Nicola! Io c’ero ed è stato un matrimonio bellissimo pieno d’amore”. Non è mancato l’augurio di Sandra Milo, che ha scritto “Amore inossidabile”. Tra i messaggi di auguri alla bellissima coppia anche quelli di Laura Pausini, Valeria Marini, Lucia Bramieri e Catena Fiorello.

