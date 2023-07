Mara Venier e Nicola Carraro: secondo matrimonio in arrivo?/ “Sono pronti al bis”: location e dettagli

Mara Venier e Nicola Carraro pronti al bis a Santo Domingo

Il 28 giugno è una data che non manca mai nella raccolta di post social di Mara Venier: sul suo profilo Instagram ha condiviso con i suoi fan la gioia di aver sposato Nicola Carraro. Ormai è da tantissimi anni che la padrona della domenica pomeriggio di Rai Uno è legata al famoso produttore cinematografico ed editore italiano. Una favola d’amore che dura da diciassette anni. E proprio il giorno dell’anniversario Nicola Carraro ha domandato a Maria Venier di convolare nuovamente a nozze: “Ti va di risposarmi?”. E la conduttrice ha immediatamente risposto affermativamente: “Lo rifarei domani…”

A quanto pare i diretti interessati, dalle parole pare stiano passando davvero ai fatti. Scendendo nei particolari, sull’ultimo numero del magazine Vero è stato riportato che i due starebbero proprio in questo periodo pianificando le loro seconde nozze: “Sono pronti al bis!”. Il magazine ha anche svelato quale sarebbe la location. Sembrerebbe, infatti, che Mara Venier e Nicola Carraro avrebbero deciso di scambiarsi nuovamente le promesse d’amore a Santo Domingo, luogo a cui è legatissimo il produttore cinematografico ed editore.

Mara Venier e Nicola Carraro: le seconde nozze saranno una cerimonia per gli affetti più cari

Il magazine Vero ha rivelato inoltre che in tanti desidererebbero partecipare alle seconde nozze di Mara Venier e Nicola Carraro ma, per forza di cose, c’è chi vi rimarrà escluso: “Probabilmente, però, saranno solo loro due e gli affetti più cari…” A quanto la cerimonia sarà molto intima. Al momento si segnala che dai due diretti interessati non è arrivata alcuna conferma a tal proposito. Le eventuali seconde nozze fra Mara Venier e Nicola Carraro rappresenterebbero un lieto evento dopo un momento alquanto complicato come affermato dalla stessa conduttrice che è stata da poco intervistata all’Estate in diretta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Purtroppo è venuto a mancare improvvisamente il marito di sua figlia Elisabetta Ferraccini.

Dal punto di vista professionale, Mara Venier sarà la regina della domenica pomeriggio anche nella prossima stagione tv e in base a diverse indiscrezioni circolate online in queste ultime ore starebbe facendo davvero di tutto per avere ospite alla prima puntata la collega e amica Barbara d’Urso, che da poco è stata sollevata dalla conduzione di Pomeriggio 5.











