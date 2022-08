Mara Venier e Renzo Arbore, perché si sono lasciati?/ “Sapevo che non sarebbe andata”

“Renzo Arbore non era da matrimonio”, Mara Venier sulla rottura col conduttore

Forse non tutti ricordano che in passato, Mara Venier e Renzo Arbore, sono stati insieme e hanno condiviso una bellissima storia d’amore. Tra i due conduttori, il feeling sentimentale si è protratto per circa dodici anni e ancora oggi, non a caso, entrambi provano grande affetto l’uno nei confronti dell’altro. In diverse interviste incrociate, in realtà, sia Mara Venier che Renzo Arbore hanno parlato della loro relazione, spiegando perché sono arrivati a lasciarsi. Secondo la conduttrice Renzo Arbore non era un uomo da matrimonio: “No, ma io ho sempre saputo che non ci saremo mai sposati”, le sue parole in un vis a vis con Carlo Conti: “Sapevo cosa pensava sul matrimonio, però siamo stati dodici anni insieme”.

Renzo Arbore e Mara Venier: “Abbiamo provato un grande dolore entrambi”

Nonostante non fosse una persona orientata al matrimonio, Renzo Arbore era molto tradizionalista nel rapporto con Mara e quindi anche molto geloso. “Mi disse una volta, ‘se esci mi arrabbio‘. E io, scema, non sono andata. Dopo due mesi ci siamo lasciati“. Tra i motivi che hanno portato le loro strade a dividersi anche il dolore del figlio purtroppo mai nato: “C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata… Insomma è stato un grande dolore per tutti e due”, ha raccontato la Venier, spiegando che il rapporto ha poi vissuto qualche momento di down, dopo la separazione. “Non mi voleva vedere e questo mi addolorava molto, perché io ho sempre voluto rimanere amica in nome di questo grandissimo affetto che c’è”.

