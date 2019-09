Mara Venier e Romina Power, gaffe sull’ostetrica Mirella/ Carraro “resuscita i morti”

Mara Venier può fare davvero tutto, anche resuscitare i morti. Durante la prima puntata della nuova edizione di Domenica In è successo davvero di tutto, ma è l’intervista con Romina Power a regalare uno dei momenti più esilaranti e divertenti. La ex moglie di Al Bano Carrisi in studio racconta la nascita dei figli e ricorda con grande affetto l’ostetrica Mirella con cui ha partorito tutti i suoi figli. La Venier allora le domanda: “vi sentite ancora te e Mirella?” con la Power che replica: “finché era in vita sì, non non c’è più purtroppo”. Romina continua dicendo: “era più grande di me”, ma la figlia Cristel in collegamento comincia a ridere incuriosendo la stessa madre che le domanda: “perché stai ridendo?”. La zia Mara allora interviene dicendo: “questa è la prima puntata ed è successa una cosa incredibile, zia Mara è riuscita a resuscitare Mirella”. Mirella, infatti, è viva e vegeta e arriva in studio per fare una bellissima sorpresa a Romina, che sul finale commenta “che figuraccia!”.

Nicola Carraro commenta la moglie Mara Venier: “resuscita anche i morti”

Il momento della gaffe di Romina Power a Domenica In da Mara Venier ha fatto tanto divertire il pubblico di Rai1, ma anche quello dei social dove sono cominciate a circolare una serie di gif e immagini dedicate alla cosa. A commentare la cosa anche Nicola Carraro, il marito della zia Mara, che su Instagram ha pubblicato un breve filmato con una didascalia: “ormai resuscita anche i morti , mia moglie è unica”. Immediata la reazione da parte dei fan: “rivedendo il pezzo rido ancora questa mattina. Grande Mara adoro le mie domeniche con lei. Mi mancava” scrive un utente, a cui seguono i commenti: “Un momento UNICOOOO…ED ESILARANTE. L’espressione di Mara, mentre Romina dava x morta la Sig.ra…da incorniciare”, “Stavo soffocando dal ridere, Come Mara nessuno mai” e “Mara bravissima mi avete divertito con Romina! È stata una bella puntata ricca di emozioni”. Poco dopo è ancora Nicola Carraro a pubblicare una nuova foto dedicata alla gaffe con tanto di un’immagine che circola in rete “beh non ho parole, il Web ha colpito ancora” tra le risate generali!

