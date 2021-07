Mara Venier e Teo Mammucari la lite e l’abbandono dello studio/ Cos’è successo a Tu si que vales?

Non molti anni fa, Mara Venier e Teo Mammucari ebbero un grave scontro in ‘diretta’ tv che culminò con l’abbandono dello studio da parte di lei mentre Maria De Filippi la rincorreva. In quel periodo, Mara era giudice aggiunta di Tú sí que vales, il celebre talent del sabato sera di Canale 5 in cui Mammucari spiccava per schiettezza e irriverenza. Durante le varie edizioni, infatti, Teo battibeccò anche con Rudy Zerbi, e tra i due spesso volarono parole forti. Tra tutti, però, il litigio più memorabile resta quello con Mara Venier: i due lo hanno rievocato nel corso di un’intervista rilasciata a gennaio a Domenica In, in un siparietto che verrà riproposto oggi all’interno del contenitore Il meglio di….

Il litigio tra Mara Venier e Teo Mammucari a Tú sí que vales e la gag a Domenica In

Tanto per chiarire, il rapporto tra Teo Mammucari e Mara Venier è tuttora ottimo. Nessun rancore né da parte di lei né da parte di lui, che non solo ha accettato di farsi intervistare da Mara, ma con lei ha anche scherzato a proposito dei loro trascorsi televisivi così burrascosi. La stessa lite a Tú sí que vales viene ricordata con leggerezza e anche con una certa ilarità, con tanto di filmato mandato in onda dalla regia su richiesta della padrona di casa. In quell’occasione, Mara si mostrò insofferente e risentita dopo essere stata stuzzicata troppo dal collega. “Non è che il pubblico ti ama moltissimo quando continui a offendermi”, chiarì Mara, dopo averlo mandato a quel paese. Subito dopo, la Venier decise di abbandonare lo studio lasciando tutti di stucco. La prima a inseguirla fu Maria De Filippi, preoccupata di aver perso un ‘pezzo’ essenziale del programma, ma poi la cosa si risolse per il meglio e Mara accettò di trattare.

