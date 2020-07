“Mara Venier, eri bella: a 70 anni copriti”/ Lei: “perché non vai a fancu*lo?”

Mara Venier si sta lentamente riprendendo dalla frattura subita in seguito ad una caduta e che l’ha costretta a condurre le ultime puntate di Domenica In con il gesso. Dopo aver lasciato Roma, con il marito Nicola Carraro si è trasferita in un albergo di Forte dei Marmi dove si sta riposando e si sta riprendendo dall’infortunio. Nelle scorse ore, su Instagram, Mara ha così mostrato ai suoi numerosi fans i progressi che sta facendo in questi giorni. Il gesso e le stampelle, ormai, non ci sono più e zia Mara cammina ogni giorno di più. Nel filmato, Mara Venier indossa un abito lungo e per mostrare come procede il suo recupero alza leggermente il vestito mostrando le gambe. “Dopo due mesi piano piano, faccio i primi passi”, ha scritto zia Mara che, tra i tanti messaggi d’affetto, si è ritrovata anche qualche commento poco carino.



MARA VENIER REPLICA AGLI HATERS: “ORGOGLIOSA DEI MIEI ANNI”

Semplice, sorridente e serena, Mara Venier sta cercando di sfruttare l’estate per riprendersi definitivamente dall’infortunio. Il video con cui mostra i miglioramenti che sta facendo è stato accolta con entusiasmo dai suoi fans che continuano a seguirla anche in vacanza. Qualcuno, però, ha avuto leggermente da ridire. “Bella lo era. Arrivata a 70 anni meglio coprirsi se non hai più niente di bello da mostrare”, ha scritto una follower a cui zia Mara ha prontamente replicato strappando gli applausi virtuali del suo pubblico. “Perché non va leggermente a fanc*lo? Orgogliosa dei miei anni!”, è stata la risposta di Mara a cui la signora in questione ha replicato ancora – “Grazie sempre molto educata. Non era un insulto ma ti riveli per quello che sei”. La venier ha così deciso di chiudere l’argomento con un “ma vaffanc*loooo”.





