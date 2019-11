MARA VENIER/ Esulta dopo il record di ascolti: “Grazie a tutti” (Domenica In)

Mara Venier è pronta per una nuova puntata di Domenica In. Dopo la paura presa la settimana scorsa per via di un piccolo incidente domestico, non c’è più niente che impedisca alla conduttrice di andare in onda regolarmente. L’altra volta, infatti, c’era il rischio che Mara disertasse a causa del suo stato di salute. Su Instagram, infatti, la Venier si è mostrata non proprio in formissima, avendo subito un infortunio al piede che la faceva zoppicare. Nel video in questione, la si vede all’uscita dell’ospedale mentre si fa riaccompagnare a casa. Diagnosi: “distorsione del ditone”. “Siamo alle solite”, commenta autoironica, aggiungendo che le hanno steccato due dita. Niente di grave, insomma. “Sempre scalza in casa… ecco cosa capita”. Il primo pensiero va ai fan, che rassicura: “Andiamo in onda. Domenica si va in onda”.

Nuovo record per Mara Venier

Mara Venier è sempre allegra, distorsione o non distorsione. La scelta di andare in onda comunque la settimana scorsa è stata come sempre vincente. La Venier non ha riportato nessuna conseguenza grave, solo un po’ di fastidio. Inutile dire che non era il caso di saltare una puntata per un inconveniente del genere, senza contare che Mara si sarebbe persa l’ennesimo successo. Di fronte ai dati di ascolto della scorsa puntata, c’è in effetti di che essere allegri. La conduttrice li condivide puntualmente su Instagram, dicendo “grazie a tutti” quelli che l’hanno seguita. La scorsa puntata ha segnato il record di stagione, superando i 3,3 milioni di telespettatori e registrando un picco di 4,3 milioni (share 19,8%).

Il “caso” plagio: Mara Venier non replica

Domenica In, insomma, è un programma molto seguito. Ma i dati di ascolto sono direttamente proporzionali alla simpatia della conduttrice: con il suo carisma e la sua esperienza, Mara Venier ha contribuito a risollevare le sorti di un contenitore che già da tempo non faceva più questi numeri. Non c’è niente da discutere: la Signora della Domenica è e sarà sempre lei, checché ne dicano i (pochi) hater e detrattori. Ultimamente, a torto o a ragione, il giornalista Antonello Piroso ha accusato i suoi autori di “copiare” da La7, dal momento che il “video wall con le caselle” (contenenti gli spunti per il prosieguo delle interviste) sarebbe fin troppo simile a quello di Niente di personale, trasmissione andata in onda sulla rete di Cairo oltre 10 anni fa. Un caso di plagio? Mara non replica, e nemmeno la produzione.



