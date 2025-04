Mara Venier è stata nominata in più occasioni la Regina della tv e anche un vero punto di riferimento per migliaia di italiani.

La conduttrice Rai continua infatti ad essere un volto fisso del piccolo schermo italiano, grazie soprattutto al suo incredibile talento e a quello che è riuscita a conquistarsi negli anni. Simpatia, determinazione e tanta forza di volontà: sono questi gli elementi che l’hanno contraddistinta e che l’hanno resa così famosa agli occhi del pubblico italiano. Da ormai qualche anno è d’altronde la protagonista di Domenica In, il salotto televisivo in cui vengono ospitati personaggi del mondo dello spettacolo che raccontano qualcosa in più su di sé e sulla propria vita personale.

Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta rompe il silenzio: /"Ecco cosa penso di lei e Lorenzo al GF"

Tra l’altro, molti fan continuano a domandarsi cosa abbia fatto lei prima del successo, oltre che com’è stata la sua vita sentimentale prima del fatidico incontro con l’attuale marito Nicola Carraro, di cui è innamoratissima e con cui sta vivendo una vita felice e piena di amore.

La carriera di Mara Venier: dagli inizi al successo

Originaria di Venezia e nata nel 1950, la conduttrice ha sempre dimostrato di avere una forte propensione per il mondo dello spettacolo, tanto che il suo primo debutto in tv è avvenuto quando era giovanissima. In primis ha partecipato a un film diretto da Sergio Capogna, e ha poi preso parte a un progetto tv di Dario Argento, recitando anche in alcuni film insieme a Renato Pozzetto, Jerry Calà e Lino Banfi. Negli anni a venire, il suo volto è apparso anche in varie fiction televisive come La voce del cuore con Gianni Morandi. Il vero successo è però arrivato nel 1988, quando ha presentato il programma pomeridiano Troppo Forti su Rai 1. Un’esperienza – questa – che le ha dato l’opportunità di diventare, nel 1993, il volto del talk show Domenica In e di essere nominata una delle donne più amate della tv.

Gianmarco Steri scelta ad Uomini e Donne a rischio?/ Francesca ignorata, Cristina attaccata e Nadia 'usata'

Le sue collaborazioni televisive sono state tantissime, come quelle con Mike Bongiorno, Corrado e Gerry Scotti. Al momento è invece un volto fisso di Domenica In, il talk show domenicale che va in onda di pomeriggio e che ospita numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Nell’ultimo anno, la Venier è anche tornata sul grande schermo per prendere parte al film Diamanti di Ferzan Ozpetek. La sua vita non è però solo lavoro, ma anche vita privata e famiglia. Mara è infatti felicemente sposata con il marito Nicola Carraro, che ultimamente sta avendo qualche problema di salute.

Chi sono stati tutti i mariti di Mara Venier

La protagonista Rai si è sposata per ben tre volte, e nel corso della sua vita ci sono stati tanti grandi amori. Le prime nozze sono avvenute quando lei aveva solo 17 anni e furono con Francesco Ferracini, conosciuto da giovanissima e con cui c’era stato un vero e proprio colpo di fulmine. Dalla loro relazione nacque appunto Elisabetta, la prima figlia della Venier, ma dopo la sua nascita i due finirono per separarsi. Nel 1971 Mara Venier ha invece conosciuto – sul set del film Diario di un italiano – l’attore Pier Paolo Capponi. I due si sono subito invaghiti e, nel 1975, hanno messo al mondo il secondo figlio Paolo.

Valeria Marini piange a Ne vedremo delle belle, crisi dietro le quinte/ "Io non sono falsa, e voi invece?"

Dopo la fine della loro storia c’è invece stato il matrimonio con Jerry Calà, conosciuto durante le riprese di Vado a vivere da solo. I due si sono in realtà sposati a Las Vegas ma si sono lasciati un anno dopo, decidendo però di restare in ottimi rapporti. Per 12 anni e fino al 1997, Mara è stata legata a Renzo Arbore ma anche con lui l’amore è finito, tanto che la conduttrice si è legata – qualche tempo dopo – all’attore italoamericano Armand Assante.

Dal 2006 è invece sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro, e con lui le nozze sono arrivate dopo un fidanzamento lungo sei anni. I due sono oggi molto felici insieme e hanno dovuto attraversare dei momenti molto difficili, sempre restando mano nella mano. Ad esempio, Mara ha affrontato un terribile lutto per via della perdita di suo genero, marito della figlia Elisabetta, che è venuto a mancare improvvisamente. In questo periodo, Carraro sta invece affrontando un problema di salute e la moglie continua a stargli accanto e a dimostrargli tutto il suo amore.

Come sta Nicola Carraro, il marito di Mara Venier

Negli ultimi mesi, il produttore cinematografico si è trasferito a Milano insieme alla moglie, a causa di un problema di salute che l’ha costretto a sottoporsi a diverse terapie. Sui social si è anche mostrato in più occasioni su una sedia a rotelle, svelando di aver avuto una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni. In questi ultimi giorni, il suo stato di salute sembra essere in netto miglioramento, anche perché lui stesso ha confessato di essere riuscito a camminare dopo molto tempo.