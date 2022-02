Mara Venier festeggia a distanza il marito Nicola Carraro/ “L’ottantenne più figo”

Nicola Carraro compie 80 anni: gli auguri di Mara Venier

Oggi, 1° febbraio 2022, Nicola Carraro compie 80 anni. L’ex produttore cinematografico, però, non potrà festeggiare l’importante traguardo insieme alla moglie Mara Venier. La conduttrice, infatti, si trova in Italia, dove ogni domenica conduce con successo “Domenica in” su Rai 1, mentre Carraro si trova a Santo Domingo, dove la coppia da qualche anno ha comprato una villa. Nonostante la lontananza dovuta alla pandemia, Zia Mara ha voluto fare gli auguri al marito con un post su Instagram: “Amore mio grande, dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno… ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo per un giorno ma tutto è complicato con questo Covid maledetto… sono con te amore e quando tornerai faremo una bellissima festa! Auguri amore mio… sei l’ottantenne più figo del mondo. Ti amo”.

Nicola Carraro a Santo Domingo senza la moglie Mara Venier

Lontano dalla moglie Mara Venier, sposata nel 2006, Nicola Carraro ha fatto un bilancio dei suoi 80 anni su Instagram, pubblicando un disegno che Giovanni Mosca fece in occasione della sua nascita: “È quasi tempo di bilanci, che non possono che essere positivi, sono e sono stato, un uomo fortunato, e non rimpiango nulla di questi 80 anni”. L’ex produttore ha espresso tutto il suo dispiacere di non poter festeggiare insieme alla moglie, ai figli e ai nipoti. Poi ha spiegato perché si trova a Santo Domingo: “Alcuni acciacchi respiratori, dovuti a una brutta polmonite bilaterale e conseguente enfisema polmonare, mi obbligano a svernare al sole e all’aria aperta”. Tantissimi i messaggi di auguri da volti noti dello spettacolo: Rita Dalla Chiesa, Sabrina Ferilli, Angela Melillo e Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier.

