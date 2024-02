Mara Venier fischiata a Domenica In: dissociati da Ghali e Dargen/ Scatta la censura in Rai

Censura a Domenica In, Mara Venier e la Rai prendono le distanze da Ghali e Dargen D’Amico

La puntata di oggi di Domenica In si è aperta con un bellissimo messaggio di pace di Ghali, ha visto nella seconda parte la conduttrice bloccare Dargen D’Amico per un bacio a Gabriele Cirilli e si è conclusa con Mara Venier che ha letto un comunicato con cui l’AD Rai Roberto Sergio si dissociava dalle dichiarazioni di Ghali e Dargen D’Amico per un cessate il fuoco immediato su Gaza. Alla lettura del comunicato, però, si sono uditi dei fischi verso la conduttrice.

Dargen D'Amico bacia Mara Venier a Sanremo 2024/ Il fuori programma spiazza Amadeus: "Mara! Ti ha baciato"

Nel dettaglio, questo è il comunicato che ha letto Mara Venier a Domenica In: “In merito ad un’affermazione su Israele e Palestina fatte da un’artista durante il Festival di Sanremo l’AD Roberto Sergio ha dichiarato questo, ‘Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas, oltre a ricordare la strage dei bambini, uomini e donne del 7 ottobre, la mia solidarietà al popolo di Israele ed alla comunità ebraica è sentita e convinta.’ Queste le parole che ovviamente condividiamo tutti del nostro amministratore delegato.” Conclusa la lettura dalla platea qualcuno ha urlato: “Cita Gaza” mentre si è udito anche qualche fischio.

Domenica In, Mara Venier sommersa dalle critiche/ "Vergogna, scena triste e grottesca con Tony Dallara"

Mara Venier in difficoltà a Domenica In si scaglia contro i giornalisti: “Mi mettete in imbarazzo”

La puntata Speciale di Domenica In dedicata interamente al Festival di Sanremo 2024 è stata una bella festa della musica segnata però da quella che ormai a tutti gli effetti viene considerata una vera e propria censura nei confronti di Ghali e Dargen D’Amico, entrambi concorrenti in gara alla kermesse canora che hanno mostrato vicinanza e sostegno alla popolazione di Gaza da mesi sotto bombardamento da parte di Israele, anche se in realtà il conflitto arabo-israeliano dura da decenni, come aveva dichiarato poco prima Ghali.

Gaffe di Iva Zanicchi a Domenica In: "Rifaccio la canzone"/ Mara Venier interviene: "Che è successo?!"

Poco prima, invece, Dargen D’Amico a Domenica In è stato interrotto in modo brusco mentre stava spiegando il significato della sua canzone Onda Alta portata a Sanremo 2024 parlando di tematiche attuali come l’immigrazione. La conduttrice di Domenica In, dopo aver ammesso che quello non era il luogo adatto per discutere di questi temi si è scagliata contro i giornalisti che gli avevano posto questa domanda: “Non mettetemi in imbarazzo Non ve lo faccio fare più perché non è questo il luogo giusto per dire certe cose”.

“Parole che ovviamente condividiamo tutti” e hanno applaudito in due stronzi mentre ci sono stati solo fischi Mara Venier da te destrorsa non mi aspettavo assolutamente niente di meno schifoso e tantomeno da chi ti dà lavoro ciò non mi blocca dal dirvi VERGOGNA — :} (@neanchecondio) February 11, 2024

Ecco cos’è andato in scena poco fa su Rai 1. L’ammissione più limpida che i morti e i bambini interessano solo se sono israeliani e che in tv si dà spazio solo a quelli. Guai a chi accende la luce anche su Gaza. E mi raccomando, Mara Venier: condividi pienamente. pic.twitter.com/8iwTyCX82V — Ste 🌿 (@leftiscooler) February 11, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA