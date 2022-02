Mara Venier “flirta” con Dargen D’Amico/ Video “Tanto Nicola è all’estero…”

Mara Venier ha avviato un “flirt” con Dargen D’Amico, il cantante di “Dove si balla“, brano che al Festival di Sanremo 2022 si è classificato al nono posto su 25 partecipanti. Indubbiamente un ottimo esordio per il giovane artista, con il quale, durante la puntata di “Domenica In” andata in onda nel pomeriggio di oggi, 6 febbraio, su Rai Uno, “zia Mara” ha scherzato amabilmente, fino a quando, a un certo punto, il loro dialogo ha cominciato a prendere una piega del tutto inattesa e che ha meravigliato anche i presenti al teatro “Ariston”.

Tutto ha avuto inizio con un interrogativo formulato dalla presentatrice a Dargen D’Amico, il quale, di fronte alla domanda “dove vivi?”, ha telegraficamente replicato “a Milano“. A quel punto, lo sguardo della Venier si è illuminato: “Ah! Anch’io sono a Milano”. È stato in quel momento che Dargen, conoscendo anche il lato autoironico della sua interlocutrice, ha compreso che c’era margine per allestire una gag improvvisata con lei e in grado di strappare qualche risata al pubblico: “Eh, ci dobbiamo sentire…”, le ha detto.

MARA VENIER E IL FLIRT CON DARGEN D’AMICO: “TI POSSO RAGGIUNGERE OVUNQUE!”

Mara Venier ha successivamente aggiunto, rivolgendosi sempre a Dargen D’Amico: “Io ho una casa a Milano”. Lui: “Anch’io”. Il volto di Rai Uno ha quindi comunicato al giovane che lei ha una casa in centro, zona caratterizzata da prezzi certamente non accessibili a tutti in termini di mercato immobiliare, e lui ha sorriso: “No, io no! Ecco, vedi la differenza…”.

Mara ha però rilanciato con prontezza, non trattenendo tuttavia le risate: “Beh, ma io guido, ti posso raggiungere ovunque!”. “Io cammino…”, ha replicato Dargen, al quale evidentemente non manca la battuta. Gli opinionisti presenti, fra cui Teo Teocoli, Pino Strabioli e Christian De Sica, le hanno fatto presente che il marito Nicola Carraro avrebbe potuto provare gelosia di fronte a quel siparietto, ma zia Mara ha affermato: “No, Nicola sta all’estero… Non vede!”.

