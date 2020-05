Mara Venier: “Francesca Manzini è un talento”/ “Portarla a Domenica In? Ricci…”

Pubblicità

Mara Venier e la sua imitatrice Francesca Manzini s’incontrano e posano insieme per la copertina del settimanale Chi mostrando un’ironia fuori dal comune. L’incontro nasce da un’idea di Alfonso Signorini come ha confessato la conduttrice di Domenica In. “Lui mi propone di fare un servizio fotografico con Francesca e la sua è una provocazione a cui io rispondo ‘Alfonso, fammi solo chiamare Ricci'”, racconta la Venier alla cui telefonata la Manzini non ha risposto. Ricci, invece, ha accolto con entusiasmo l’idea e ha augurato alle due “Venier” di divertirsi. Mara, così, nel corso dell’intervista, tra uno battuta e l’altra, esalta il talento di Francesca e promuove a pieni voti la sua imitazione. “Francesca è un talento a cui Antonio Ricci, da vero maestro, ha saputo dare la giusta luce” – afferma la Venier a Chi.

MARA VENIER E FRANCESCA MANZINI: NESSUNA RIVALITA’

Nessuna rivalità e nessuna antipatia tra Mara Venier e Francesca Manzini che smentiscono la legge della guerra tra imitatrice e imitata. “Può capitare, sì è vero” – afferma la conduttrice di Domenica In – “Credo anche che, però, ci si debba sentire onorate nell’essere imitata. Se Francesca lo fa significa che sono popolare. E mi dovrò preoccupare quando smetterà”, afferma zia Mara. Dall’altra parte, la Manzini ringrazia la Venier senza la quale, forse, non sarebbe riuscita a dimostrare il suo talento: “a Mara devo molto. Se non avessi fatto innamorare la squadra di Ricci proprio con il suo personaggio, rivelato nelle sue sfumature, non sarei arrivata a Striscia“, dice Francesca che poi svela un retroscena sulla videochiamata ricevuta dalla Venier. “L’altra mattina ho ricevuto un audio di Mara e ho pensato: ‘ecco è arrivata la querela’. Invece no, ci siamo videochiamate. Mara ha parlato anche con il mio compagno, Cristian, che da allora non capisce più niente”. afferma.

MARA VENIER: “FRANCESCA MANZINI A DOMENICA IN? ANTONIO RICCI MI MENA”

Grande stima e rispetto, dunque, tra Francesca Manzini e Mara Venier che, con il sorriso e l’autoironia che la contraddistingue, ha accettato di posare con la sua imitatrice. La Venier, dunque, riconosce il grande talento della Manzini che, però, sembra destinata a restare nella squadra di Ricci. “Non è che adesso se la porta a Domenica In?“, ha chiesto il giornalista di Chi alla Venier. “No, perchè Antonio (Ricci ndr) mi mena e io non voglio correre neanche il rischio”, è stata la risposta di zia Mara.



