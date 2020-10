MARA VENIER/ “Pier Paolo Capponi mio secondo amore, è stato l’uomo della sicurezza”

Con Francesco Ferracini, Mara Venier si sposò ma le cose non andarono bene. Nel giorno del loro matrimonio, l’uomo le disse che voleva fare l’attore: “la sera stessa del matrimonio parte per Roma a fare l’attore, io ero incinta di 3 mesi e mezzo, Elisabetta nacque prematura a Mestre”. Dopo alcuni mesi Mara decise di andare a Roma e chiedere la separazione ma qui si innamorò della Capitale dove iniziò a lavorare come modella. Poco dopo arrivò il cinema: “Ma non lo volevo fare, non mi fregava niente, era mio marito che voleva fare l’attore, poi mi fece conoscere un regista che mi prese per un film”. In quel periodo ebbe anche un incontro importante con Dario Argento, intorno agli anni Settanta. Proprio il regista dell’horror le ha mandato un saluto inaspettato: “Ti faccio tanti tanti auguri per il tuo compleanno, ho un rapporto particolare con te perché ti ho fatto debuttare al cinema, eri bellissima, lo sei anche oggi. Tanti auguri per il tuo compleanno e tanti baci”. “Io lavoravo per guadagnare, non ho mai avuto grandi ambizioni, ho rinunciato a tante cose perché avevo i bambini piccoli”, ha raccontato Mara, che non pensava di fare l’attrice e la tv. Proprio lavorando a Roma ha conosciuto Pier Paolo Capponi, il padre del secondo figlio e suo secondo amore. Di lui che ricordo ha? “Ho sempre avuto compagni con personalità e caratteri completamente diversi. Io primo era un rapporto molto complicato e difficile, mentre Pierpaolo è stato l’uomo, quello solido, che mi ha sempre voluta vicino, geloso, io mi sono innamorata di lui perché avevo bisogno di quello”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MARA VENIER E I RICORDI DELL’INFANZIA

L’inizio di Domenica In è stato del tutto inedito dal momento che, a sorpresa, è Carlo Conti a condurre nella prima parte del programma. A spiegare il motivo di questo cambio di conduzione a sorpresa è stata proprio Mara Venier che ha asserito: “Ci doveva essere il grande Francesco Totti ma dopo il lutto avuto… ti abbracciamo, poi doveva venire Enzo Greggio… è meglio dire la verità! Sono saltati due ospiti di peso e il nostro direttore Coletta ha detto: ‘saltati gli ospiti, l’ospite diventi tu’, e subito hanno chiamato Carlo Conti. Io sono un riempitivo di Domenica in”. Ecco allora che, alla vigilia del suo 70esimo compleanno, Conti ha intervistato Mara Venier in un inizio straordinario di trasmissione. “Ho sempre vissuto in maniere del tutto libera, sempre all’insegna della libertà, nessun rimpianto, ho sempre seguito il mio cuore”, ha raccontato Mara facendo un bilancio della sua vita. “Ho vissuto a piene mani e a 70 anni è chiaro che devi fare un bilancio. Non faccio nulla per nascondere l’età, non faccio interventi, sono quella che sono”, ha aggiunto. Ovviamente non poteva mancare il ricordo della sua infanzia e della giovinezza parlando anche dei suoi genitori. “Assomiglio molto caratterialmente a mio papà, mi è sempre piaciuta poco la solitudine e sono sempre stata generosa. Mio papà suonava la fisarmonica, io assistevo sempre alle liti in casa perchè il 27 era giorno di paga ma mio padre parte dello stipendio lo spendeva nell’osteria dove andava a suonare e io andavo a prenderlo, circondato da ferrovieri che cantavano e lui offriva da bere a tutti. dalla mamma ho preso il rigore, era l’uomo di casa, papà era cardiopatico, è morto a 59 anni quando ero incinta del mio secondo figlio”.

MARA VENIER INTERVISTATA DA CARLO CONTI

“Io non ho mai nascosto niente, sono abbastanza trasparente”, ha raccontato Mara Venier, ripercorrendo la sua infanzia. “Io ero brutta, mi chiamavano Calimero”, ha aggiunto. Per questo a scuola le dicevano che non era figlia di suo papà. Per questo a casa si lavava con la varichina per schiarirsi la pelle. La sorella, invece, era bellissima. Poi verso i 15 anni è arrivata la sua trasformazione e la mamma, da sarta, che cuciva gli abiti. Crescendo era diventata carina e c’era chi le diceva di fare la modella. “Ero molto corteggiata”, ha rivelato a Carlo Conti. Mara Venier oggi ammette di aver avuto altri sogni per il suo futuro, tra cui la suora: “Non avrei mai pensato di diventare un personaggio popolare, amato dal pubblico. Ero una ragazzina spaurita”. A 16 anni incontrò Francesco Ferracini: “Incontrai questo ragazzo bellissimo, veneziano ma viveva a Milano, fu un colpo di fulmine”. “Di lui mi innamorai follemente e scappai di casa”, ha proseguito. “Abbiamo fatto tutto, sono rimasta incinta che nemmeno sapevo come si faceva, non me lo aveva spiegato nessuno”, ha aggiunto ironica rispondendo alle curiosità di Conti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA