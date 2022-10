Mara Venier, frecciata alla Rai su Memo Remigi/ “Stavo per toccare il sedere di…”

Non è passata inosservata la battuta di Mara Venier quando ha iniziato a intervistare Dargen D’Amico a Domenica In. La malizia ci porta al cosiddetto Memo Remigi gate, il caso che ha visto protagonista l’artista, allontanato da Oggi è un altro giorno per la mano sul sedere di Jessica Morlacchi e il cui contratto è stato risolto dalla Rai.

La conduttrice non ha fatto alcun riferimento esplicito a questa vicenda, ma quando ha chiesto a Dargen D’Amico come stesse, apprendendo che ha problemi ad un gluteo, stava quasi per toccargli il sedere (e chissà se è successo davvero). Poi si è bloccata e ha fatto la battuta rimbalzata anche sui social. «Tu ti muovi però eh… Come va la schiena?», ha chiesto Mara Venier a Dargen D’Amico dopo l’esibizione a Domenica In.

MARA VENIER E LA BATTUTA SU MEMO REMIGI

«Mi muovo con difficoltà. Come va la schiena? Adesso è il gluteo…», la replica di Dargen D’Amico. Mara Venier si è quindi fermata: «Aspetta perché qui bisogna stare molto attenti, te lo stavo per toccare, poi mi sono bloccata. Ho detto perché…». Il giovane cantante, che forse non ha colto la battuta di Mara Venier a Domenica In l’ha rassicurata: «Ma non succede niente, tranquilla…». Ma in studio il pubblico, così come l’orchestra del programma, sono scoppiati in una risata che si è udita distintamente. La cosa comunque si è chiusa così, senza che la conduttrice andasse oltre.

