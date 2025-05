Il cinema italiano, il cabaret, il teatro; da questi ambiti partono le straordinarie gesta di un grande come Jerry Calà che questo pomeriggio si è raccontato nel salotto di Domenica In. Non sfugge chiaramente la liaison di gioventù con la padrona di casa, Mara Venier; sono trascorsi tanti anni da quell’amore che si è oggi trasformato in una splendida amicizia. La bellezza del rapporto di oggi è testimoniata dagli innumerevoli siparietti, anche chiamando in causa qualche retroscena della liaison vissuta in passato.

“Te lo ricordi com’eri quando stavi girando ‘Sapore di mare’?”, viene simpaticamente incalzato così Jerry Calà da Mara Venier e ovviamente il riferimento è alle turbolenze della liaison avuta in passato e che oggi ricordano con ironia. “Tu lo sai bene com’ero!”, rilancia l’attore e con la conduttrice di Domenica In che, con ironia, punge l’ex fidanzato: “Vero, ma non lo posso dire perchè è l’ultima puntata… Eri generoso, no? Ti davi molto, me lo ricordo bene. Meglio che non faccio i nomi, lo dico per le signorine che facevano le attrici con te ma se stanno guardando sanno a cosa mi riferisco!”.

Mara Venier ricorda la liaison con Jerry Calà a Domenica in: “Povera me…”

Con evidente ironia e con il sorriso stampato sul volto, Mara Venier esclama: “Povera me…”. In realtà, entrambi conservano uno splendido ricordo di quella liaison vissuta in gioventù, come testimoniato dalle parole di Jerry Calà dopo il simpatico siparietto con la conduttrice di Domenica In, nonché sua ex fidanzata. “Quando stavamo insieme le proponevano dei film e lei diceva: ‘No, In casa ne basta uno!’. Diceva che doveva curare me affinchè non mi montassi troppo la testa, la devo ringraziare”. Ovviamente anche Mara Venier ha ricambiato i ringraziamenti, segno di conservare il medesimo lieto ricordo al netto delle frizioni che spesso caratterizzano anche l’amore più solido.