Mara Venier, frecciatina a Pierpaolo Pretelli/ “Poltrone tolte, bisogna svecchiare”

Mara Venier non avrebbe affatto dimenticato la battuta di qualche tempo fa di Pierpaolo Pretelli e nonostante le scuse e l’apparente ritorno della quiete dopo la tempesta, la padrona di casa di Domenica In ieri avrebbe lanciato una nuova frecciatina al ragazzo. Qualche settimana fa, durante una sua ospitata a Verissimo, l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli aveva detto: “Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Lì ho fatto un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’, tornare qui e trovare aria fresca è piacevole”. Una battuta contro la Rai che inizialmente Mara Venier non aveva affatto preso bene. Erano seguite le scuse di Pretelli ed il nuovo intervento della conduttrice che sembrava porre la parola fine alla querelle: “Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Lì ho fatto un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’, tornare qui e trovare aria fresca è piacevole”.

Ieri, intanto, nel corso dell’ospitata di Stefano De Martino, il conduttore ha sottolineato subito la presenza di nuove sedie al posto delle consuete poltrone: “Abbiamo tolto le poltrone perché fa più giovane. Bisogna svecchiare ha detto qualcuno. Mi viene da ridere!”, ha commentato piccata Mara Venier con un chiaro riferimento alle precedenti parole di Pierpaolo Pretelli.

Mara Venier lancia una frecciatina a Pierpaolo Pretelli durante Domenica In

Ad accompagnare la frecciatina di Mara Venier rivolta a Pierpaolo Pretelli è stato anche il suo ospite Stefano De Martino che in modo altrettanto ironico ha chiuso il discorso commentando: “Non c’è bisogno e non ne sentiamo l’esigenza”. L’accaduto certamente non è passato inosservato ai numerosi spettatori di Domenica In che, sentendo le parole della conduttrice, hanno prontamente compreso il destinatario della sua frecciata.

Evidentemente la Venier aveva bisogno di togliersi pubblicamente questo sassolino dalle scarpe dopo aver già replicato via social all’ex gieffino che in passato ha fatto parte, seppur per una brevissima parentesi, proprio della trasmissione Domenica In in alcuni spazi musicali poi rimossi dalla stessa trasmissione. Da parte di Pierpaolo non vi è stata alcuna replica a conferma di come per lui sia un argomento ormai chiuso (per il momento).

E POI LUI PIERPAOLO PRETELLI, questa faida tenendomi in vita Mara non smettere mai#DomenicaIn pic.twitter.com/CkMnMUIRil — Nicolò (@NicoloC__) March 27, 2022













