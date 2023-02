Mara Venier, gaffe a Domenica In/ Presenta Alessandro Gassmann, ma è il figlio Leo…

Leo Gassmann, ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 19 febbraio 2023, ha raccontato le emozioni che la musica suscita nel suo animo. Una passione, quella per le sette note, germogliata quando Leo era solo un bambino: “Io sono stato fortunato, perché mamma mi ha regalato la mia prima chitarra a 7 anni. Due anni più tardi sono entrato al conservatorio di Santa Cecilia e ho studiato musica classica per cinque anni. Cercavo poi di suonare per strada, provavo a incontrare amici che avessero la mia stessa passione e ancora oggi sto cercando la mia strada”.

Leo Gassmann è fidanzato dopo la storia con Enula di Amici?/ “Ci siam lasciati…”

GAFFE DI MARA VENIER CON LEO GASSMANN: “SCUSAMI, LA ZIA È UN PO’ RINCO*ONITA”

Dopo la breve intervista, Mara Venier ha presentato Leo Gassmann, per poi lasciargli il palco di “Domenica In” per consentirgli di intonare il suo brano “Terzo cuore”, classificatosi diciottesimo al Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus e Gianni Morandi. Tuttavia, la conduttrice, nel presentarlo, ha sbagliato il nome di battesimo dell’artista, chiamandolo come il papà, Alessandro Gassmann. Corretta con grande educazione e rispetto dal cantante, Mara Venier gli ha chiesto scusa e ha aggiunto, in romanesco: “La zia è un po’ rinco*onita“.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier rivelazione choc/ "Forse dovrei smettere di condurre Domenica in"Mara Venier e Mariangela Melato, ex Renzo Arbore/ L'incontro grazie a Lucio Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA