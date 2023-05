Mara Venier: gaffe a luci rosse con Massimiliano Ossini/ “Hai messo il vibratore?”

Mara Venier e la gaffe a Domenica In

Mara Venier commette inconsapevolmente una gaffe a luci rosse. Tutto è accaduto durante la puntata di Domenica In del 21 maggio. Tra i tanti ospiti, la conduttrice ha intervistato Massimiliano Ossini. Il conduttore ha accettato di raccontarsi nel salotto di Mara Venier che lo ha intervistato facendogli raccontare dettagli inediti della sua vita privata e professionale. Un’intervista a tutto tondo quella rilasciata da Massimiliano Ossini il quale, tuttavia, ha provocato la gaffe della padrona di casa.

Mara Venier che è sempre molto schietta e sincera, nel corso dell’intervista, ha sentito più volte la vibrazione del cellulare del proprio ospite. Dopo aver provato ad ignorare la vibrazione del cellulare ha così deciso di fare una domanda diretta a Ossini facendo così una gaffe che, in poco tempo, è diventata virale.

Mara Venier: ecco cosa ha detto a Domenica In

Leggermente infastidita dalla vibrazione del cellulare, Mara Venier, a Massimiliano Ossini, ha chiesto: “Continua a squillare, hai messo il vibratore, no?”. Un lapsus quello della conduttrice che ha scatenato le risate del web e che non è passato inosservato neanche in studio. “No, la vibrazione, cosa ho detto?”, ha aggiunto la Venier dopo essersi resa conto della gaffe commessa e prima di scoppiare a ridere.

La gaffe della conduttrice ha conquistato il popolo di Twitter che si è letteralmente scatenato. “Mara, il primo posto dei ‘nuovi mostri’ è assicurato a Striscia la notizia, sei unica!!!”, ha commentato un utente con cui tanti altri sono stati d’accordo.

