Mara Venier gaffe “Alessia Marcuzzi, non so se sai condurre”/ “Un anno via dalla tv…”

Amiche nella vita, oltre che colleghe, Alessia Marcuzzi e Mara Venier si ritroveranno a lavorare sulla stessa rete. Hanno cominciato oggi a Domenica In Show, anche se la Marcuzzi è in veste di ospite. Non è mancata comunque una battuta da parte della Venier riguardo il fatto che l’amica sia stata per oltre un anno lontana dal mondo dello spettacolo. La simpatica frecciatina l’ha lanciata in occasione della presentazione di Gigi D’Alessio. «Io ho un piccolo dubbio. Manchi da un anno… Abbiamo un ospite e ci tengo tanto, quindi non so se tu sei ancora capace a condurre, ho dei dubbi», ha scherzato la padrona di casa. «Secondo me no, non lo so, sai… Me lo sto domandando», la replica di Alessia Marcuzzi.

Mara Venier, incidente "hot" con Renzo Arbore/ "Ce l'hai sotto, non lo senti..."

Mara Venier e Alessia Marcuzzi, il siparietto sulla conduzione

«Vediamo come lo presenta Alessia Marcuzzi dopo un anno e mezzo che è fuori dalla televisione», ha rilanciato Mara Venier a Domenica In Show. L’amica non se l’è presa ovviamente, del resto sono molto legate e amano scherzare. «Presenta bene… Vedi che te lo sei dimenticato?», l’ha incalzata quando Alessia Marcuzzi provava ad abbozzare una presentazione. «Ma dillo bene Alessia… Signore e signori non lo dici…», ha continuato la conduttrice. Allora l’amica ha reagito: «Posso farlo a modo io?». Mara Venier però ha tagliato subito corto: «No, se l’è dimenticato…».

LEGGI ANCHE:

Gigi D'Alessio a Mara Venier: “Quel seno...”/ Gaffe in diretta, lei tentenna e poi...Mara Venier piange con Gigi D'Alessio a Domenica In Show/ "La canzone di mia madre…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA