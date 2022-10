Mara Venier, gaffe con Luisella Costamagna “Ti credevo una rompi…”/ “Sembravi rigida”

Mara Venier si è resa protagonista di un’uscita non troppo felice nei confronti di Luisella Costamagna, anche se la conduttrice di “Domenica In” ha subito raddrizzato il tiro, dicendo di essere una persona trasparente e che afferma sempre quello che le passa per la testa, senza filtri. In particolare, mentre si discuteva della puntata di “Ballando con le Stelle”, nella quale la giornalista ha dovuto imbastire in fretta e furia una coreografia sostanzialmente da ferma con il suo maestro, complice l’infortunio che da due settimane a questa parte ne limita la libertà di movimento e non quella espressiva.

LUISELLA COSTAMAGNA, MARA VENIER SENZA FILTRI: “PENSAVO FOSSI UNA ROMPI…”

Entrando nello specifico, Mara Venier ha parlato direttamente con Luisella Costamagna, asserendo che loro due non si erano mai incontrate prima della puntata odierna di “Domenica In” e confessando il pensiero che aveva maturato sulla sua ospite: “Sai Luisella, pensavo che fossi una rompi… cose, non fatemi fare la Iva Zanicchi di turno! Invece hai un’ironia meravigliosa e questa è una bella rivelazione per quanto riguarda il tuo modo di essere. Attraverso Ballando vieni fuori”. Immediata la replica di Costamagna, che ha commentato: “Sembro aggressiva nelle vesti di giornalista perché faccio le domande che gli altri non fanno”.

