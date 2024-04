Mara Venier, gaffe su Antonino Cannavacciuolo: “Scusami che figura”/ “Che aspettano a cacciarmi in Rai?”

Gaffe di Mara Venier a Domenica In: “Scusami Antonino Cannavacciuolo”

Nella puntata di oggi di Domenica In c’è stato spazio anche per una clamorosa gaffe di Mara Venier che varie volte ha sbagliato il nome dello chef Antonio Cannavacciuolo prima di essere corretta da BigMama. Andando con ordine la cantante partenopea durante la lunga intervista concessa alla padrona di casa ha parlato della sua malattia, un tumore da cui è guarita, della sua storia d’amore con Lodovica Lazzarini, sua fidanzata da due anni e poi ha anche rivelato che il suo idolo è Antonino Cannavacciuolo, spiazzando tutti si è detta innamorata del protagonista di Masterchef Italia.

E dopo aver ricevuto un messaggio a sorpresa da parte dello chef ed aver BigMama si è esibita con il suo nuovo brano Cento occhi. Subito dopo però in diretta tra Mara Venier e gli autori ci sono state un serie di incomprensioni che hanno fatto perdere la concentrazione alla conduttrice. Inizialmente gli autori hanno sbagliato a scrivere il suo nome sul gobbo e la Venier ha simpaticamente protestato: “Grazie perché mi scrivete sempre dei lanci meravigliosi e chiari sempre” E subito dopo BigMama le ha fatto notare, in molto simpatico e scherzoso, che per tutta l’intervista ha sbagliato a pronunciare il nome di Antonino Cannavacciuolo, storpiandolo in Cavacciuolo e altro: “Allora dobbiamo fare una cosa a favore di camera: ripeti con me, Cannavacciuolo.”

Mara Venier gaffe in diretta a Domenica In e stoccata: “In Rai che aspettano a cacciarmi?”

Dopo essere stata bonariamente ‘rimproverata’ da BigMama, Mara Venier ha fatto mea culpa e si è immediatamente scusata con lo chef Antonino Cannavacciuolo lanciano anche una frecciatina autoironica a se stessa: “Che figura, ancora mi tengono in Rai ma che aspettano a cacciarmi? Antonino scusami.” Subito dopo, invece, sono stati ospiti i Negramaro e sembra che Giuliano Sangiorgi sia entrato a gamba tesa sulle polemiche di questi giorni. Porgendo una rosa a Mara Venier ha infatti esclamato: “Questa è per te con tutto l’amore cha abbiamo per te e con tutto l’amore che abbiamo per l’italia buon 25 aprile a tutti.” E Mara Venier gli ha fatto eco “Buon 25 aprile a tutti.”











