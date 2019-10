Mara Venier/ “Gelida”, accuse di Francesca Manzini: lei non replica (Domenica In)

Mara Venier è pronta per una nuova puntata di Domenica in. Questa settimana, la conduttrice era pronta ad ospitare Pamela Prati, per un’attesissima intervista in cui entrambe avrebbero potuto fare finalmente chiarezza sul caso Mark Caltagirone. Tutto è però saltato all’ultimo minuto, dopo la decisione della Rai di bloccare la partecipazione dell’ex diva del Bagaglino. Dopo il cambio di programma, la signora della domenica televisiva non ha voluto pronunciarsi tramite i social. La Venier è chiamata però anche a dirimere un’altra questione, quella che riguarda lei in prima persona insieme a Francesca Manzini. L’attrice comica avrebbe avuto contrasti con diverse conduttrici Rai, prima fra tutte proprio la padrona di casa di Domenica In. Tutta colpa delle sue imitazioni: “Non voglio fare il nome”, ha dichiarato la Manzini a Panorama, “ma una conduttrice che qualche anno fa lavorava a Rai 2 si offese a tal punto da ostacolarmi pesantemente. In passato la Rai mi ha bistrattato ingiustamente, mi ha chiuso le porte e devo molto a Caterina Balivo perché grazie a lei lo scorso anno sono tornata su Rai 1: è stata molto generosa”. Francesca ha avuto la possibilità di “riscattarsi” prima a Mai dire talk e poi ad Amici Celebrities, entrambi in onda sulle reti Mediaset.

Mara Venier offesa dopo l’imitazione

Ma cosa è successo, nel dettaglio, tra Mara Venier e Francesca Manzini, ex protagoniosta di Amici Celebrities? Tutto è partito da uno scherzo telefonico: “Se la prese per uno scherzo che le feci imitando proprio la De Filippi, nel programma Tutti pazzi per Rds, che per altro non andò mai in onda”, ha spiegato la comica a Panorama. La Manzini ha provato a riallacciare i rapporti, ma senza successo: “Poi l’ho incontrata in Campidoglio, in occasione di un premio, mi sono avvicinata e le ho detto: ‘Possiamo chiarirci?’. La sua risposta è stata gelida: ‘No'”. A differenza di Mara Venier, Maria De Filippi ha sempre apprezzato i suoi sketch: “Le piace davvero l’imitazione che le faccio, è stata Maria stessa a chiedermela. Quando passava nei corridoi, le dicevo: ‘È arrivata l’ottava sotto'”.

L’indiscrezione sull’intervista

Qualche giorno fa, Dagospia ha lanciato lo scoop che voleva Pamela Prati ospite della nuova puntata di Domenica in. Mara Venier, infatti, è stata la prima ad ascoltare la Prati e le sue bugie (?). Dopo lo scandalo, la Venier si è detta molto delusa: “Più che delusa”, anzi, “vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. La Venier si è confessata all’Adnkronos: “Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”. Mara era stata anche invitata al presunto matrimonio della Prati, matrimonio che – inutile dirlo – non verrà mai celebrato. La conduttrice ha capito poco tempo dopo che qualcosa non andava. Secondo Dagospia, era desiderio della Prati fare chiarezza con la sua “amica”: “Torno a casa mia, da mia sorella Mara, dove questa storia è iniziata e dove finirà”, avrebbe detto. Eppure dai vertici Rai è giunta la decisione di bloccare tutto a pochi giorni dalla messa in onda di Domenica In. Bocca cucita da parte di Mara Venier che in una intervista prima della sua ripartenza in tv aveva asserito di avere oggi facoltà di “fare a modo mio”. A quanto pare tutto, tranne l’ospitata della Prati.



