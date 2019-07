Mara Venier, ghiaccio sul volto dopo l’intervento/ Come sta? Incidente o…

Mara Venier ha lasciato i suoi fan con il fiato sospeso e questa volta non per colpa dei piccioni o dei dispetti che le fa il suo adorato nipote ma per quello che ha mostrato nel suo ultimo scatto. Spazzate via le risate dei giorni scorsi, la conduttrice di Rai1 si è mostrata senza trucco e con tanto di ghiaccio sulla guancia annunciando di aver subito un intervento. In un primo momento si è diffuso il panico sulle condizioni di Mara Venier ma tutto è svanito quando, subito sotto la foto, in molti hanno letto che il ghiaccio sul volto è dovuto solo all’intervento che ha subito dal dentista questa mattina. Per lei cose fredde e liquide da bene, poco cibo solido e ghiaccio sulla guancia fino a che il peggio (dolore compreso) non sarà svanito nel nulla rimanendo solo un lontano ricordo.

PICCOLO INTERVENTO PER MARA VENIER?

La stessa conduttrice ha rassicurato tutti sui social parlando del suo piccolo intervento e ringraziando chi, questa mattina, si è presa cura di lei ma, intanto, la sua assenza si fa sentire. I fan non vedono Mara Venier nelle storie ormai da oltre un giorno e forse tutto dipende proprio dall’intervento e dal dolore che lo ha preceduto. Per fortuna tutto è finito nel migliore dei modi e con il suo ritorno a casa e un po’ di cure, Zia Mara tornerà ad occuparsi dei suoi fan, dei piccioni e della sua famiglia come ha fatto nelle scorse settimane in attesa di torna in tv non solo alla conduzione di Domenica In nel pomeriggio di Rai1 ma anche in prima serata a dicembre con un people show dedicato ai buoni sentimenti e ai desideri.

