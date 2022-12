Mara Venier ha il Covid/ Domenica In, a rischio la puntata di Natale?

Mara Venier positiva al Covid: l’annuncio a Fiorello

Mara Venier, durante la diretta di Fiorello a Viva Radio 2, manda un messaggio annunciando di avere il covid. “Ho il Covid, mi tieni su il morale!” svela la conduttrice allo showman, riservandogli anche dei complimenti. “Zia Mara” non sembra avere grossi problemi di salute, nonostante abbia contratto il virus, almeno così sembra dal tono del messaggio.

Ciò che emerge è che potrebbe essere a rischio la puntata di Domenica In del 25 dicembre. Mara Venier, infatti, avrebbe dovuto registrare proprio in questi giorni, l’appuntamento di Natale e di Capodanno per tenere compagnia agli italiani. Come riporta TvBlog: “Con Mara Venier in quarantena, è quindi a rischio la registrazione prevista in questi giorni. Vedremo quale soluzione sarà adottata per sopperire alla mancanza della conduttrice: si potrebbe optare, per esempio, per un ‘best of’ di questa prima parte di stagione. Ma di certo si sta lavorando affinché Domenica In sia su Rai 1 anche il giorno di Natale in una qualche forma, per non ‘lasciare’ il pubblico solo in balia dei film e degli speciali natalizi.”

Mara Venier, il marito Nicola Carraro è positivo al covid: l’annuncio

Mara Venier ha il covid, ma prima a contrarre il virus è stato il marito Nicola Carraro, positivo al tampone all’inizio di dicembre. A dare l’annuncio è stata la stessa conduttrice poco prima della diretta a Domenica In, anche se fortunatamente sembra che la sua dolce metà non abbia riscontrato grossi problemi.

Mara Venier ha poi condiviso la foto di suo marito scrivendo: “Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni, ma adesso il Covid è arrivato lì a Santodomingo Casa de campo. Mi hai mandato adesso questa foto per rassicurarmi, lo so.. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio, ti amo“. Insomma, sembra proprio che “zia Mara” abbia preso anche lei il virus, ma stia abbastanza bene.

