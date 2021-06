“Mara Venier ha offeso chirurghi e odontoiatri”/ Ordine medici: “Danno d’immagine”

Mara Venier torna al timone di “Domenica In” nel pomeriggio di oggi, domenica 20 giugno 2021, accompagnata da alcune polemiche che certo non possono contribuire a mantenere alto l’umore della conduttrice televisiva, con la Rai che in queste ore ha ricevuto una lettera ufficiale da Raffaele Iandolo, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao) della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, indirizzata ai vertici Rai e al Presidente della Commissione di Vigilanza, per sottolineare quanto le parole della presentatrice abbiano arrecato “un danno all’immagine per l’intera categoria professionale odontoiatrica”.

Ricordiamo, per chi non ne fosse al corrente, che Mara Venier nelle scorse settimane ha raccontato sui social network di essersi sottoposta a un delicato intervento, durato oltre sette ore, per un impianto dentale e, al termine dello stesso, avrebbe ravvisato la totale perdita di sensibilità su parte del suo volto: “Giovedì di corsa dal chirurgo maxillo facciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto) – ha scritto la donna –, che, dopo aver verificato la situazione, venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno”.

MARA VENIER, ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONOTOIATRI: “HA OFFESO LA DIGNITÀ E IL DECORO PROFESSIONALE”

Per Mara Venier, come asserito da lei stessa su Instagram, sono stati giorni molto difficili e il problema non è risolto, in quanto parte del suo volto ha perso per ora la sensibilità. Tuttavia, il professor Iandolo ha affermato nella missiva spedita alla Rai e ripresa dall’agenzia stampa Dire, che il clamore destato dalla vicenda e le parole di ringraziamento usate più volte nei confronti del chirurgo maxillo-facciale che avrebbe risolto il problema ha conseguentemente offeso la dignità e il decoro professionale.

“Non mi riferisco – ha aggiunto – solo alle considerazioni pronunciate dalla signora Venier nei confronti della professione odontoiatrica per il fatto di aver avuto un problema all’impianto dentale, essendo infatti la responsabilità di quanto accaduto eventualmente da accertare nelle opportune sedi dalle competenti autorità giudiziarie, quanto piuttosto alla propaganda pubblicitaria che la conduttrice ha messo in atto nei confronti del chirurgo maxillo-facciale, che le avrebbe risolto il problema rimuovendole l’impianto, menzionandolo ed elogiandolo più volte in interviste trasmesse su canali della rete pubblica nazionale”. A detta di Iandolo, le parole della Venier sono distorte, oltre che lesive per l’immagine dell’intera categoria professionale odontoiatrica, senza per questo garantire un democratico confronto: “Lo Stato dovrebbe astenersi da azioni che potrebbero comportare la lesione dei relativi diritti”, ha chiosato il medico. Cosa risponderà zia Mara?



