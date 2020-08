Mara Venier “ho avuto una profonda depressione”/ “Mio nipote Claudietto un miracolo”

Mara Venier si è raccontata dalle pagine di Oggi (data 06 agosto 2020) dopo un anno di grandi successi, ma anche tante difficoltà. La sua “Domenica In” è stata un grandissimo successo con ascolti record che hanno confermato, ancora una volta, il ruolo da “regina della domenica” per la conduttrice veneta. Intervista da Oggi, la zia Mara ha dichiarato: “mi avevano rottamata, detto esplicitamente che ero vecchia. Vale per tutti quello che mi è accaduto: non bisogna mollare, la rivincita arriva sempre. Ma ho passato l’inferno, inutile girarci intorno”. Negli ultimi anni anche la vita privata ha sorriso alla bella zia Mara che, se dal punto di vista lavorativo ha vissuto l’inferno, dal punto di vista privata ha visto il paradiso grazie alla nascita del nipotino Claudietto: “ sono letteralmente impazzita per lui. L’ho guardato e ho pensato ‘è uguale a me’, mi sembrava di riuscire a specchiarmi in lui”. L’arrivo del nipotino ha significato per la conduttrice quasi un momento di rinascita dopo la morte della madre. “La morte di mia madre è stato un dolore immenso per me” – ha precisato la Venier – “solo con Claudietto il tempo ha ricominciato a essere scandito e vissuto”. Poi a sorpresa rivela: “ho avuto una profonda depressione pur lavorando, ero davvero piegata, anche se non lo mostravo. Mio nipote è stato un vero miracolo e mi piace pensare che sia stato un regalo di mia mamma da lassù”.

Mara Venier: “Domenica In? Devo tanto al mio pubblico” e su Nicola Carraro…

Nella vita di Mara Venier per fortuna c’è anche Nicola, l’amore della sua vita che negli ultimi mesi l’ha fatta preoccupare tantissimo: “mentre era a Santo Domingo si è preso la polmonite e non ha voluto farsi ricevere in ospedale. In passato ha avuto l’enfisema polmonare e da allora sto sempre in ansia per lui. Eravamo distanti ed ero preoccupatissima”. Per fortuna tutto è andato per il verso giusto e Nicola è guarito grazie a dei farmaci e fatto ritorno in Italia anche se la Venier racconta: “appena atterrato l’ho portato dritto dritto in ospedale per fare i controlli. C’è rimasto tre giorni”. Sorridente, felice, allegra e “caciarona”, Mara Venier è la più amata dagli italiani, ma non nasconde che ne ha passate davvero tante: “non mi sono mai goduta nulla, perchè per me il pensiero costante è per chi amo. Nicola non si bada, devo tenere tutto sotto controllo io”. Nonostante l’emergenza Covid-19, la Venier è andata ugualmente in onda con la sua Domenica In fatta eccezione per una sola puntata. Nonostante la paura per il virus, la Zia Mara è andata in onda: “ho chiesto tutte le garanzie di sicurezza possibili e ho detto si. Devo tanto al mio pubblico, non potevo sottrarmi in un momento così delicato”. La Venier ricorda ancora il ritorno in tv in pieno Covid: “il terrore, lo studio vuoto, il silenzio, le mascherine e il gel con cui mi lavavo continuamente le mani. In camerino da sola, bruttissima sensazione. E quella maledetta paura che non mi mollava mai”. Infine un pensiero anche per Renzo Arbore: “dodici anni impegnativi con grandi dolori, un grande amore. Poi è arrivato Nicola, l’ho guardato e ho pensato ‘ma io non c’entro nulla con questo’. Poi ho capito che non era solo un milionario pieno di successi professionali, ma soprattutto un pirata e ho perso la testa per lui”.



