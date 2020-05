Mara Venier: “Ho messo 8 kg in quarantena”/ Video Nicola Carraro: “Sei bellissima”

Pubblicità

Nuovo simpatico siparietto andato in scena fra Nicola Carraro e la regina della domenica di Rai Uno, Mara Venier. Pochi minuti fa il consorte della “zia” ha pubblicato un video sulla propria pagina Instagram in cui si vede la bionda delle televisione mentre si trucca con uno specchietto, praticamente fuori dalla finestra. Del resto, in periodo di pandemia come quello che stiamo vivendo, evidentemente gli addetti al trucco e parrucco di casa Rai sono stati sollevati dai loro incarichi per ovvie ragioni, e anche la zia Mara deve fare da se. Nicola commenta il video con la didascalia: “Trucco e parrucco casalingo e poi via , verso un’altra domenica in per tenerci un po’ di compagnia”. Nel filmato in questione si sente lo stesso Carraro rivolgersi così alla moglie: “Ti trucchi alla finestra, sei bellissima”. La replica di Mara non si sente alla perfezione a dire la verità, ma si capiscono le parole: “Faccio tutto da sola, a tra poco con Domenica In”.

MARA VENIER E NICOLA CARRARO: 14 ANNI D’AMORE

Nicola e Mara non sono nuovi a simpatici siparietti via web, recentemente infatti, lo stesso Carraro aveva svelato di voler risposare la sua compagna di vita una volta finita la pandemia. In un altro filmato, invece, aveva inquadrato la Venier mentre puliva con scopa e paletta il terrazzo di casa, e si sentiva la voce del marito in sottofondo che la redarguiva: “Guarda che sei tutta mezza nuda amore mio”. Un siparietto che era stato confermato in qualche modo poi dalla stessa Mara in un’intervista recente rilasciata al programma Un Giorno da Pecora: “C’ho un terrazzo, cammino lì ma non me ne frega niente manco di camminare, io lavoro, pulisco, scopo, spazzo e poi non faccio altro che cucinare e mangiare. Ho preso 8 chili, 8 chili ho preso. Esco una volta alla settimana per fare la spesa e la domenica per fare Domenica In. Rispetto regole e misure, ed è giusto così”. Mara e Nicola si sono sposati nel 2006, di conseguenza quest’anno tagliano il traguardo dei 14 anni di nozze. In una recente intervista la conduttrice aveva svelato di aver conosciuto Nicola ad una cena organizzata da un’amica in comune: «Più che una cena, era un casting: Nicola tornava a Roma dai Caraibi, e un’amica aveva organizzato una serata con sei signore che se lo volevano accalappiare. Io stavo con un giornalista e quindi, a rigore, non avrei dovuto partecipare. Tra me e me, però, sentivo che l’incontro con questo Nicola mi avrebbe cambiato la vita».





