Mara Venier: “Ho perso la sensibilità a parte del viso”/ “Ma torno a Domenica In…”

Mara Venier torna a parlare e lo fa attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram. La conduttrice di Domenica In, dopo essersi sottoposta ad un intervento ai denti andato male, aveva comunicato ai fans di essersi sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico perchè aveva perso parte della sensibilità al viso. Problema che non è stato ancora risolto, come fa sapere la Venier la quale, tuttavia, dopo una settimana di pausa, ha deciso di tornare in onda con Domenica In per portare a termine la stagione che ha confermato il grande successo della trasmissione. Dopo la pausa della settimana scorsa per gli Europei di calcio che le ha permesso di restare a casa, domani, domenica 20 giugno, la Venier sarà regolamente in onda con una nuova puntata di Domenica In pur non avendo ancora risolto il suo problema.

Le parole di Mara Venier prima del ritorno a Domenica In

Mara Venier rassicura tutti i fans pubblicando dei brevi video su Instagram con cui ha spiegato come sta e il motivo per il quale ha deciso di tornare in onda con Domenica In. “Scusate se sono stata assente per un po’, ma sono stati giorni molto difficili. Volevo dirvi che però io domenica ci sarò lo stesso”, ha annunciato la conduttrice. Poi ha aggiunto: “Il problema però non è risolto. Parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora, spero di recuperarla presto, però voglio tornare a Domenica In e finire questa edizione”. Domani, dunque, la Venier farà compagnia al pubblico di Raiuno con una puntata ricca di ospiti tra cui Orietta Berti tornata sulla scena musicale con Fedez e Achille Lauro con i quali sta scalando le classifiche con il brano “Mille”. E poi Nino Frassica, Paola Minaccioni ed Eleonora Abbagnato.

