Mara Venier, il figlio Paolo Capponi si è sposato/ La dedica di Elisabetta Ferracini

È un grandissimo giorno per Mara Venier: il figlio, suo secondogenito, Paolo Capponi si è sposato. A svelarlo è proprio la conduttrice con una serie di stories pubblicate su Instagram. In queste Mara urla gioiosa un “Evviva gli sposi!!”, mentre riprende suo figlio Paolo e la sua novella moglie. Assieme agli sposi c’è anche il piccolo Claudio, il figlio che la coppia ha avuto nel 2017 e che la stessa Venier annunciò con grande gioia, postando anche delle foto su Instagram. Per chi non lo sapesse, Paolo Capponi è il figlio che Mara Venier ha avuto dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi (scomparso nel 2018). Di lui non si conosce molto: classe 1975, non appartiene al mondo dello spettacolo anche se ha fatto un’eccezione quando, il 26 maggio, è apparso in tv pochi minuti per abbracciare mamma Mara durante i saluti di Domenica In.

Paolo Capponi, si è sposato il secondo figlio di Mara Venier

Paolo Capponi e la sua compagna, di cui non conosciamo ancora l’identità, si sono sposati. Ad accompagnarlo anche la sorellastra Elisabetta Ferracini, figlia nata dal matrimonio tra la Venier e Francesco Ferracini. Non manca, infatti, qualche video con tanto di dedica da parte sua su Instagram. Quello tra Mara Venier e suo figlio Paolo è oggi un rapporto solido e molto speciale, eppure in passato i due non sono andati così d’accordo. Lo ha raccontato qualche tempo fa al settimanale Chi proprio la conduttrice: “Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. – ha ammesso la Venier, per poi aggiungere – L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia”. “Mi preferisco come nonna. Da madre ho fatto molti errori”

