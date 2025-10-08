Come sta Nicola Carraro? Il marito di Mara Venier è finalmente tornato a camminare da solo e ha fatto una dedica alla moglie

Un po’ di tempo fa Mara Venier ha fatto preoccupare il pubblico con le notizie sulla salute del marito Nicola Carraro: in pratica ha confessato che non stava bene e che perdere le persone che ama è l’unica cosa che la spaventa davvero nella vita. In molti hanno pensato che l’ennesimo addio a Domenica In sarebbe stato quello definitivo, così da prendersi cura del marito, ma così non è stato perché almeno fino a giugno sarà impegnata in televisione.

E prima del lieto annuncio di oggi la conduttrice aveva detto che quando ha un problema serio nella vita cerca sempre di non far trasparire il suo dolore quando si accende la lucina rossa delle telecamere. Nella sua esistenza è stata amata da moltissimi uomini, ma proprio Nicola l’ha sposata facendole una serie di promesse d’amore.

Mara Venier, la dedica del marito Nicola Carraro: “Le sue cure mi hanno fatto rinascere”

Come si può evincere dalla foto all’interno dell’articolo Nicola Carraro è tornato a camminare dopo un brutto periodo dove ha dovuto lottare con le sue condizioni di salute. La dedica che ha fatto a sua moglie Mara Venier fa ben sperare: “Le cure di mia moglie e l’aria di Roma mi hanno fatto rinascere”.

Ma di cosa ha sofferto l’imprenditore ormai in pensione che di solito fa lunghi soggiorni su un’isola a Santo Domingo? Una serie di problemi tra cui ernia del disco e polmonite. Ha avuto anche difficoltà a deambulare, infatti tornare a fare le scale è una conquista non da poco. Si spera che i miglioramenti ci siano giorno dopo giorno.

