Mara Venier/ Il nipote Claudietto si ribella: “Basta foto!”

Claudietto continua ad essere protagonista sui social grazie a nonna Mara Venier. La conduttrice è in vacanza in famiglia insieme a Nicola Carraro che si dedica al piccolo ma ottenendo una risposta che, forse, non si aspettava. Se nei giorni scorsi abbiamo visto il piccolo tirare i capelli della nonna (con tanto di polemiche sulla possibilità che sia un po’ viziato dalla Venier, un po’ come fanno tutte le nonne), questa volta Claudietto si è ribellato anche a Nicola Carraro che ha ripreso tutto in un video che è già diventato virale. In particolare, la famiglia era seduta al ristorante quando Carraro ha preso in mano il telefono per fare delle foto a nonna e nipote ma a quanto pare Claudietto è stanco di tutto questo e ha liquidato il nonno con un bel no. Le risate non sono mancate soprattutto da parte della conduttrice di Domenica In che ha sottolineato la risposta del nipote più volte.

CLAUDIETTO DICE NO ALLE FOTO E NONNA MARA SE LA RIDE!

“Niente foto”, dice Claudietto e Carraro risponde: “Come no”, per la felicità della nonna che ama la decisione e il caratterino del nipote che, per certi versi, ricordano proprio il suo come fa notare qualche fan. Fatto sta che Nicola Carraro continua a girare questo video e, alla fine, cede al no di Claudietto lanciando una frecciatina a chi li perseguita anche in vacanza: “Allora aspetteremo i paparazzi” e tutti si sciolgono in una fragorosa risata. Come avrà reagito poi Claudietto? Siamo sicuri che oggi si tornerà a parlare di loro.

Ecco il video postato da Nicola Carraro:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000) in data: 9 Ago 2019 alle ore 3:01 PDT





