Mara Venier, il web attacca “invece di farci ridere piange sempre”/ La difesa di Cecchi Paone…

Mara Venier finisce al centro delle critiche insieme a Domenica In. Un telespettatore infatti ha deciso di scrivere alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv, specificando: “La conduttrice invece di farci ridere piange in studio dopo aver mandato in onda delle immagini struggenti”. Alfredo da Torino, così si firma, ha voluto aggiungere che in un momento difficile come quello che sta attraversando il nostro paese forse sarebbe meglio puntare un po’ di più sull’allegria per calare la tensione. Gli italiani sono ormai chiusi da un mese in casa e la luce in fondo al tunnel non si riesce a vedere che almeno la televisione provi ad alleviare un po’ il dolore di chi non sa come sarà il prossimo futuro.

Mara Venier criticata, la tv del dolore

In questo momento di emergenza sanitaria anche Mara Venier finisce nell’occhio del ciclone di chi parla fin troppo spesso di tv del dolore. Come Barbara D’Urso la zia della tv è stata accusata di non aver capito cosa serva davvero agli italiani in questo momento. Nel clima surreale in cui vive il paese forse rimane il dubbio che un po’ di leggerezza potrebbe far bene. Fin troppo spesso infatti anche gli anziani sono esposti a pesanti dibattiti e a immagini molto forti che non fanno che minare le poche sicurezze che si vivono in questo periodo. Il messaggio dovrebbe essere lasciato ad altre trasmissioni con i programmi di intrattenimento che dovrebbero offrire la possibilità, soprattutto ora, di poter pensare anche ad altre cose.



