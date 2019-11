Mara Venier imbarazza Alberto Urso/ “Dove mi stai guardando! Trova tempo per…”

Nella nuova puntata di Domenica in di ieri finalmente Alberto Urso è stato ospite di Mara Venier dopo tanti voci di veto e simili. Già nelle scorse settimane era stata annunciata la presenza dell’ugola d’oro di Maria De Filippi durante la sua partecipazione, come coach, ad Amici Celebrities, ma poi tutto si è chiuso con un niente di fatto fino a ieri. Alberto Urso è stato ospite di Mara Venier che sembrava davvero impazzita per il bel siciliano dagli occhi color del mare. Proprio con lui, al grido di “amore della zia”, la conduttrice si è lasciata andare a doppi sensi e allusioni che hanno messo in imbarazzo il piccolo Alberto Urso e ha fatto ridere, ma non molto, i suoi fan. Tutto è nato da un brufolo presente sul volto del cantante siciliano e che Mara Venier non ha voluto far passare inosservato: “Sei riuscito a coprire il brufolo? Devi trovare il tempo per altro… non fai altro che lavorare”.

I DOPPI SENSI DI MARA VENIER AI DANNI DI ALBERTO URSO

Ma questa non è l’unica battuta che lascia pensare alla poca attività sessuale, diciamo così, di Alberto Urso. Mara Venier poi torna sulla questione dopo l’esibizione sulle note di Your song di Elton John: “Mi guardi perché sono grassa, ho aperto la giacca ed ho visto che guardavi! Vedi quanta roba…la giacca non mi si chiude! Tutto preso da Your Song ma l’occhio…“. A questo punto il siciliano interviene al grido di: “L’occhio furbo, tu dici”. I due si sciolgono poi in una grande risata ma il danno è fatto e il ragazzo rimane un po’ imbarazzato dall’intero teatrino. Cosa succederà adesso? Siamo sicuri che la cosa sia destinata a cadere nell’oblio e che si è trattato solo di uno scherzo, ma se fosse successo ad una donna chissà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA