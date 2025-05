Come sta Mara Venier? La conduttrice si è lasciata andare a qualche confidenza durante il Salone del libro di Torino, momento in cui ha parlato con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio e ha svelato di star passando un momento molto difficile nella sua vita. Sebbene non abbia mai confermato nulla e non abbia voluto specificare a quali problemi si riferisce, molti hanno ipotizzato alle preoccupazioni per la salute del marito Nicola Carraro. Quest’ultimo è stato in ospedale per lungo tempo e solo pochi giorni fa è tornato a casa accolto dalle braccia della conduttrice.

“Come si fa ad andare in onda quando hai dei problemi personali, dei dolori, delle fatiche?“, le ha chiesto la Littizzetto, “Devi comunque mostrarti sorridente davanti alla telecamera e fare il tuo lavoro“. Alla domanda Mara Venier ha risposto in maniera molto sincera, lasciando trasparire una grande sofferenza alle sue spalle. Infatti, la conduttrice di Domenica In ha dichiarato di fare un po’ fatica nell’ultimo periodo. “Poi si accende quella luce rossa e dimentico tutto, magari ho pianto due minuti prima“, spiega e dice di amare il suo pubblico, che in studio è sempre affettuoso.

Mara Venier fa preoccupare i fan: “Credo che il lavoro aiuti…”

Mara Venier ha poi continuato dicendo di aver molto altro a cui pensare rispetto a un piede rotto (di recente è andata in onda con un problema alla gamba). “Credo che il lavoro aiuti quando le cose non vanno bene“, dice, senza però aggiungere altri dettagli. Certo è che da poco Nicola Carraro è tornato a casa dall’ospedale dopo l’ernia del disco e un problema ai polmoni. Non deve essere facile per la celebre conduttrice riuscire a gestire i problemi del marito, al quale è da tanti anni molto legata. Chissà se prima o poi Mara Venier spiegherà cosa sta succedendo di doloroso nella sua vita, ma intanto va avanti a testa alta.