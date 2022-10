Mara Venier, incidente a Domenica In: si spoglia in diretta!/ “Stavo rimanendo nuda”

Clamoroso incidente a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno andata in onda nel pomeriggio di oggi, con Mara Venier che stava per restare nuda in diretta televisiva. Ma procediamo con ordine: in studio c’era in qualità di ospite Cristiano Malgioglio che, ironia della sorte, pochi istanti prima aveva confidato alla conduttrice di essersi dimenticato di mettere i pantaloni sotto la gonna. Dopo avere lanciato una clip video, per la presentatrice sono stati attimi di panico: per una dinamica non così chiara al pubblico presente in studio e anche ai telespettatori che stavano seguendo il programma dal divano di casa, il filo del microfono stava sollevando i vestiti di zia Mara…

Mara Venier a Giorgio Panariello: "M'hai dato una botta alla tetta!"/ Lui "Le p*ppe…"

MARA VENIER, INCIDENTE A DOMENICA IN: “STAVO PER RIMANERE NUDA!”

In studio, in men che non si dica, sono intervenuti due assistenti a circondare Mara Venier, in evidente difficoltà con i vestiti. Lo stesso Cristiano Malgioglio è andato accanto a lei ad aiutarla, mentre la conduttrice si era già sbarazzata della giacca, per poi sollevare la casacca sbracciata che portava indosso, lasciando l’ombelico scoperto e alzandola sino all’altezza dello stomaco. L’orchestra ha improvvisato un momento musicale, fino a quando l’emergenza non è rientrata e Mara Venier ha esclamato: “C’era il filo del microfono che alzava tutto e stavo rimanendo nuda, non so cosa sia successo!”.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier, gaffe con Luisella Costamagna "Ti credevo una rompi…"/ "Sembravi rigida"Mara Venier commossa per Franco Gatti: "Ti abbiamo voluto bene"/ "Era un amico..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA