Mara Venier: “La pandemia? Ho avuto paura”/ “Mio marito ha un problema polmonare…”

Mara Venier, a settembre, tornerà su Raiuno con una nuova edizione di Domenica In, In attesa di tornare dal suo pubblico, la conduttrice si sta godendo le vacanze, ma anche importanti riconoscimenti. E’ stata, infatti, ospite è del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento dove ha ritirato il premio alla carriera. Un’occasione che le ha permesso di rilasciare una lunga intervista a Superguidatv in cui ha parlato anche della paura affrontata durante i mesi della pandemia. Anche durante il lockdown, Mara Venier, con la sua Domenica In, ha continuato a fare compagnia ai telespettatori parlando anche del covid. E’ stato un momento particolarmente complicato come ha spiegato lei stessa.

“Avevo paura perché sono molto grande e ho un marito, più grande di me con un problema polmonare, e non c’erano i vaccini. Ho avuto molta paura e per una domenica me ne sono andata. Avevo una paura terribile che potesse capitare qualcosa, non a me ma a mio marito”, ha ammesso.

Mara Venier e il ritorno di Domenica In

Con lo stesso entusiasmo di sempre, la Venier a settembre tornerà con il salotto di Domenica In dove, nel corso degli anni, ha intervistato tantissime personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, ma anche della politica. Alla domanda di Superguidatv che le ha chiesto se ci sia ancora un personaggio che sogna d’incontrare e intervistare, infine, ha risposto:

“No, non sogno nessuno perché tutti quelli che ho avuto sono stati empatici. Il rapporto che si crea con l’ospite, anche quello comune, è ciò che conta. A me non cambia avere il grande ospite o magari, una signora che ha perso la figlia. In quel momento, amo chi ho davanti. Credo che, questo, sia il segreto”.

