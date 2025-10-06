Mara Venier saluta davvero Domenica In dopo questa stagione? La conduttrice fa una promessa a Fabio Fazio: "Prossimo anno ho già un impegno con te!"

Mara Venier a Che tempo che fa: l’ospitata da Fabio Fazio

Ieri sera ha preso il via la nuova edizione di Che tempo che fa con tantissimi ospiti e un vero e proprio colpaccio messo a segno da Fabio Fazio: l’ospitata di Mara Venier. Negli scorsi mesi il conduttore aveva avanzato alla collega la proposta di diventare ospite frequente del suo salotto della domenica sera sul Canale Nove; proposta che la conduttrice ha deciso di accettare, nonostante l’iniziale braccio di ferro con la Rai.

Alla fine, però, la conduttrice Rai e l’azienda hanno raggiunto l’accordo di massima per consentirle di partecipare assiduamente al programma di Fazio e così, ieri sera, è andata in scena la prima di una lunga serie di ospitate.

La regina della domenica di Rai 1 è parsa assolutamente a suo agio e, in merito al suo ritorno nel programma che per anni è stato della Rai, ha ammesso: “Sono arrivata qua e ho trovato tutti i vecchi amici: Giucas Casella, Enzo Iacchetti, Mara Maionchi che non vedevo da tanto tempo… Ho bisogno di stare con gli amici“.

Mara Venier spiazza: “Prossimo anno possono venire qui da te?“

Come anticipato da Fabio Fazio, Mara Venier sarà ospite frequente del Tavolo di Che tempo che fa nel corso di questa stagione televisiva. Nella serata di ieri la conduttrice si è raccontata ai microfoni del collega, il quale ha sottolineato la sua lunga storia con Domenica In e ricordato le ben 17 edizioni condotte.

Eppure il colpo di scena è dietro l’angolo perché lei, a sorpresa, ammette: “Basta è finita dai… è l’ultimo anno. Lo dico sempre, poi cominciano a scrivere…“. Rivelazione che effettivamente fa ogni anno, salvo poi ogni volta essere riconfermata dai vertici Rai, ma questa volta arriva una proposta a sorpresa a Fazio: “Amore ma non posso venire qua l’anno prossimo a divertirmi e stare con te?“.

Il conduttore a quel punto risponde: “Certo che puoi“. Spiazzante la contro-risposta della ‘zia Mara’: “Ecco, ho già un impegno con te!“. Dopo qualche istante di silenzio, il pubblico esplode in un fragoroso applauso e Fazio commenta sbigottito: “Ragazzi, ma è una notizia pazzesca questa!“. Mara Venier dirà davvero addio a Domenica In il prossimo anno per diventare ospite fissa di Che tempo che fa?