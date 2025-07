Mara Venier sarebbe sempre più vicina all'addio a Domenica In e alla Rai: spuntano i retroscena che parlano di frattura importante con l'azienda

Solo alcuni giorni fa, Mara Venier confermava la sua presenza alla guida della prossima edizione di Domenica In, confermando le indiscrezioni di una conduzione corale dello storico programma per festeggiare il suo 50esimo anniversario. Mara, dunque, sarebbe stata affiancata da altri conduttori, ed è passato poco tempo prima che arrivassero i nomi di Nek e di Gabriele Corsi. Peccato che, a distanza di pochi giorni, è arrivata la notizia del forfait del cantante, e ora anche la presenza di Corsi pare ormai in bilico. Domenica In, dunque, sta andando in pezzi ancor prima di cominciare, anche perché è la stessa Mara Venier ad essere ad un passo con la rottura definitiva con Rai. Ma cosa sta accadendo davvero?

Mara Venier opinionista del Grande Fratello? Spunta l’ipotesi Mediaset/ "La vogliono con Simona Ventura"

Stando a quanto riportato da FanPage, a far indispettire non poco la conduttrice sarebbe stato il non esser stata consultata dal direttore Mellone sulla scelta di Gabriele Corsi come co-conduttore. “Da fonti affidabili arriva voce che la conduttrice avrebbe invece preferito una soluzione differente per l’altra parte di Domenica In”, fa sapere la fonte, secondo la quale il candidato voluto da Venier sarebbe stato Tommaso Cerno.

Nicola Carraro, marito di Mara Venier/ Insieme dal 2000: "Ti risposerei anche domani"

Mara Venier verso l’addio alla Rai? Perché ci sarebbe una frattura quasi insanabile

Il mancato consulto e la decisione ricaduta poi su Gabriele Corsi avrebbe portato la conduttrice a decidere di non presenziare alla presentazione dei palinsesti Rai dello scorso 27 giugno, “quando il nuovo progetto di Domenica In con Corsi è stato presentato come un dato di fatto.“, si legge.

È poi Davide Maggio a parlare di una frattura ormai molto importante tra Mara Venier e Rai, che avrebbe portato i vertici a riproporle la conduzione in solitaria, proposta alla quale lei avrebbe risposto ‘no’. “Da star navigata qual è, la conduttrice sa bene che una scelta del genere la farebbe passare per la tagliatrice di teste che, in questo caso, non è“, commenta il giornalista. Resta, però, incerto il suo futuro in Rai: di recente ha partecipato come ospite a Tu sì que vales, e chissà che non decida di lasciare la Rai per tornare a Mediaset.

Mara Venier, chi è: il cinema arrivato per caso/ In passato indossatrice e imprenditrice