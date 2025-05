Non c’è Domenica In senza Mara Venier, questo il coro che si alza al termine dell’ultima puntata del talk storico della televisione italiana, oggi 18 maggio 2025. La conduttrice, come sottolineato nel corso delle settimane, si avvia verso l’addio al format che la vede protagonista da 7 anni consecutivi e in generale per 17 anni – guardando anche al passato – ha avuto modo di vivere l’esperienza da padrona di casa per il talk domenicale. Ma davvero Mara Venier lascia Domenica In per il prossimo anno?

Perché Mara Venier e Renzo Arbore si sono lasciati?/ La conduttrice rivela: "Ecco di chi fu la colpa..."

I saluti finali di oggi a Domenica In non sembrano sciogliere le riserve a proposito del possibile addio di Mara Venier; anzi, la conduttrice è sembrata ancora convinta di lasciare il suo posto di padrona di casa a qualcun altro ma alcune frasi sibilline alimentano le possibilità che possa ancora cambiare idea. Prima di esprimersi nel merito della questione in allegato ai ringraziamenti e saluti finali, per lei è arrivata una carrellata di video messaggi da parte di amici e colleghi che, a gran voce, hanno tentato quasi di convincere Mara Venier a non lasciare la conduzione di Domenica In per il prossimo anno.

Mara Venier, frecciatina a Jerry Calà: “Quando stavamo insieme eri ‘generoso’!”/ “Meglio non fare nomi…”

Mara Venier saluta per l’ultima volta Domenica In? “Sono stati mesi diffcili…”

Da Carlo Conti a Milly Carlucci, passando per Massimo Ranieri e Renzo Arbore. “Un successo televisivo con sorrisi ed emozioni, come solo tu sai fare che sei la vera signora della tv, non puoi non esserci il prossimo anno”, queste le parole del conduttore di Sanremo e grande amico di Mara Venier. “Ci rivediamo tra qualche mese”, ha annunciato euforica la Carlucci. Omaggio canoro invece da parte di Massimo Ranieri: “Grazie per quello che fai, non puoi lasciare, Domenica In è casa tua”.

Ovviamente non poteva non esporsi la stessa Mara Venier sulla possibilità di chiudere a quota 7 anni consecutivi la sua rinnovata esperienza alla conduzione di Domenica In. Ci sarà il prossimo anno? Ecco cosa ne pensa la conduttrice: “Grazie a tutti quanti, grazie di cuore; è anche troppo… Non mi merito tutto questo. Quando io dico è l’ultima lo dico perché ci credo veramente, lo sapete che questi ultimi mesi non sono stati facili, per quanto riguarda la mia vita privata. Credo che il lavoro faccia bene, aiuta nei momenti difficili e non so cosa dirvi in questo momento, soltanto grazie a tutti…”. La conduttrice è poi entrata nel merito della delicatezza dell’ultimo periodo e che sembra essere la base su cui poggiano le sue convinzioni a proposito dell’idea di lasciare Domenica In per il prossimo anno: la malattia di suo marito Nicola Carraro. “Quando dico che sono stati mesi difficili mi riferisco a mio marito Nicola non è stato bene, ti amo, sei la mia vita; ricominceremo e torneremo come prima”. Mara Venier, lasciando uno spiraglio, ha poi concluso: “Vi voglio bene, chi vivrà vedrà, grazie di tutto…”.

Malattia marito Mara Venier, come sta Nicola Carraro?/ "Costretti a smettere di viaggiare"