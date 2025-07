C’è aria di cambiamenti e nuovi addii i Rai. Le ultime indiscrezioni mettono infatti a rischio la presenza di Mara Venier a Domenica In, e questo nonostante la sua conduzione, al fianco all’inedito Gabriele Corsi, sia stata confermata durante la presentazione dei prossimi Palinsesti Rai. Ma allora cos’è cambiato? Nelle ultime ore c’è stata un’evoluzione che tira in ballo Fabio Fazio e la sua celebre trasmissione Che tempo che fa.

Di recente si sono diffuse le voci della presunta presenza fissa di Mara Venier al tavolo del programma domenicale di Fazio. La conduttrice sarebbe, dunque, ospite di Che Tempo che fa, commentando fatti e persone insieme alle altre presenza del cast sul Nove. Va detto che, al momento in cui scriviamo, nessuna delle parti chiamate in causa ha confermato questa notizia, tuttavia la presenza di Mara Venier sull’altro canale creerebbe dei problemi non da poco.

Mara Venier potrebbe lasciare Domenica In: ecco perché la sua presenza è a rischio

È Fanpage a metterli in evidenza, parlando di ‘terremoto in Rai’ e spiegando che si tratta di questioni contrattuali: “il contratto di Venier, in scadenza tra un mese, è in esclusiva e non prevede ospitate fisse su altre emittenti.” scrive la fonte. Il che ci porta a capire che, secondo il contratto, è impossibile che Mara Venier partecipi a Che Tempo che fa e, al contempo, conduca Domenica In (per di più entrambe le trasmissioni sono domenicali). Da qui la possibilità che la conduttrice decida di lasciare Domenica In per approdare a questa nuova avventura televisiva. Uno stravolgimento clamoroso, che porterebbe la prossima edizione ad essere orfana della sua storica padrona di casa. Attualmente nulla è però ancora confermato o smentito. Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla vicenda.