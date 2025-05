Mara Venier dice addio a Domenica In? Il saluto al pubblico prima della puntata finale

Ieri pomeriggio, domenica 4 maggio 2025, è andata in onda su Rai 1 la penultima puntata stagionale di Domenica In, che chiuderà ufficialmente questa lunga edizione la prossima domenica, prima della consueta pausa estiva. Tantissimi gli ospiti che si sono raccontati nel salotto televisivo di Mara Venier che, proprio a inizio diretta e pur avendo ancora a disposizione la puntata di domenica prossima, ha deciso sin da subito di salutare e ringraziare l’affettuoso pubblico che la segue da casa.

“Penultima puntata perché domenica prossima, 11 maggio, sarà il gran finale di questa edizione di Domenica In“, ha esordito la conduttrice a inizio diretta. “Voglio ringraziare tutti perché poi, quando è l’ultima puntata, l’emozione è sempre tanta per cui voglio cominciare già da oggi e ringraziare prima di tutto il pubblico, che ha sempre seguito questa edizione con tanto amore e con tanto affetto. Grazie di cuore a voi, anche perché se sono qua dopo tanti anni è solo grazie al pubblico che da tanti anni segue questa meravigliosa Domenica In“.

Domenica In e Mara Venier: destino incerto per conduttrice e programma

Da molti la scelta di Mara Venier di anticipare i saluti alla penultima puntata è stata interpretata non solo come un saluto e ringraziamento generico per l’ottima annata di Domenica In, ma anche come una sorta di commosso “congedo” dal suo pubblico in vista di un possibile addio al programma. Da tempo ormai il futuro del programma è nel vortice dei rumors e, dopo aver più volte accettato di rimanere alla guida di Domenica In di anno in anno, l’amata conduttrice probabilmente questa volta potrà dire addio per sempre.

Oltre al destino della ‘zia Mara’, resta anche un’incognita il futuro del programma: secondo una recente indiscrezione di Davide Maggio, infatti, i vertici Rai starebbero pensando per la prossima stagione ad una sostituzione di Domenica In con un contenitore multitematico in programma per tutta la domenica pomeriggio, con non solo diverse tematiche ma anche diversi conduttori ad alternarsi. Tra questi potrebbe trovare spazio ancora la stessa Mara Venier, tra le ipotesi, ma si parla anche di Massimo Giletti e non solo.