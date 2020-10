Mara Venier “Lascio Domenica In”/ “Sono serena, devo dedicarmi a Nicola Carraro…”

E alla fine sembra proprio che Mara Venier abbia deciso per l’addio a Domenica In. In realtà la conduttrice lo dice ormai dall’anno scorso annunciando che questa edizione, attualmente in corso, sarebbe stata l’ultima e adesso lo conferma con una lunga intervista in cui si dice “felice e serena”, contenta per l’occasione e la sua rivalsa, ma anche pronta ad affrontare quello che ne sarà della sua carriera pronta per una prima serata e, soprattutto, un impegno meno giornaliero e pressante di quello di andare in onda tutte le settimane alla domenica pomeriggio. All’epoca, Mara Venier aveva giurato: “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”. Una promessa che ha intenzione di rispettare soprattutto adesso che la conduttrice di RaiUno festeggia i suoi settant’anni sulla copertina del settimanale Oggi: “Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, ‘non-na’, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio”.

MARA VENIER LASCIA DOMENICA IN DOPO LA RIVINCITA

Arrivata a 70 anni, ottenuta la sua rivincita con il ritorno su Rai1 e a Domenica In, la bella zia Mara Venier adesso può finalmente tirare un freno e godersi la sua vita al fianco dei suoi nipoti ma, soprattutto, del suo Nicola Carraro. I due potranno tornare a viaggiare, occuparsi dei nipoti e dare le loro cene per amici senza avere l’impegno del ritorno in tv anche se Mara Venier è pronta a non lasciare la tv sperando in un programma in prima serata proprio come arriverà a Natale (e forse non solo). Quale sarà il futuro di Mara Venier? A 70 anni ancora è tutta da scrivere la sua vita.



