MARA VENIER/ Le accuse di Javier Rigau e la difesa di Barbara d’Urso (Domenica in)

Mara Venier è ritornata la regina della domenica pomeriggio, anche se il pubblico l’ha sempre ricordata con affetto anche durante la sua assenza dalla Rai. Prima relegata in panchina e ora in primo piano, forte della sua simpatia e di quella familiarità che le permette di accogliere pubblico e ospiti nel suo salotto. Non tutto però va per il meglio per zia Mara, visto che ancora una volta, anche se a causa di terzi, si sono irrigiditi i suoi rapporti con Maria De Filippi. L’ospitata prevista l’anno scorso è saltata sempre per una decisione dei vertici dell’emittente pubblica, che hanno replicato con un altro no quando la Venier ha cercato di replicare l’invito. Sicura di poter agire forse per vie traverse, ha organizzato un incontro telefonico con Maria in occasione della recente ospitata del marito Maurizio Costanzo. Questa volta ha ricevuto l’okay dai piani alti, ma alla fine non si è fatto più nulla: la De Filippi ha imposto il suo veto e ha scelto di non fare il collegamento.

MARA VENIER, INTESA PERFETTA CON NICOLA CARRARO

Un bel mistero, che secondo Dagospia potrebbe essere ricollegato alla diatriba in corso fra Milly Carlucci e Maria, a causa dei rispettivi Ballando con le stelle e Amici Celebrities. A farne le spese, ancora una volta, è la zia Mara. Riuscirà a spuntarla? Sempre più innamorata, Mara Venier non esita a mettersi in ghingheri per uscire a cena con il suo Nicola Carraro. Anche se i due compagni di vita hanno residenza fissa in due Paesi diversi, sono riusciti a creare un’intesa e una relazione da fare invidia a molti. “Noi”, scrive semplicemente nell’ultimo post. Nella foto, Mara esibisce un completo nero con decolleté più che trasparente e retato. Un sorriso smagliante molto simile a quello del produttore, che come lei alza il bicchiere di vino ghiacciato per un brindisi.

LE ACCUSE DI JAVIER RIGAU A MARA VENIER

La amano in molti zia Mara, ma non tutti. Basta pensare alle accuse lanciate da Javier Rigau durante la puntata di Domenica Live della settimana scorsa. L’ex marito di Gina Lollobrigida, tacciato dall’attrice di essere un truffatore, ha puntato il dito anche contro la Venier. Il motivo? Ha intervistato Gina e il suo assistente, dando spazio quindi a quelle che ai suoi occhi sono solo menzogne. Dopo aver mandato un saluto caloroso alla collega, Barbara d’Urso ha deciso di prendere le sue difese: “Ha fatto benissimo il suo lavoro”, ha detto piccata. “Non vedo perché dobbiamo parlare male di lei, è una mia collega”, ha aggiunto.



