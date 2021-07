Mara Venier, lettera a Maria De Filippi/ “Sei speranza e talento, straordinaria…”

Mara Venier ha scritto una lettera cuore aperto alla collega e amica Maria De Filippi, come anticipiamo dal prossimo numero in edicola di Novella 2000. Le due conduttrici sono tra i volti di punta della Rai e di Mediaset, ma la “rivalità” non impedisce loro di volersi bene. Per la Venier, Maria è “il meglio”: “Ci hai regalato la speranza. Nelle tue trasmissioni ci hai insegnato e ci insegni che i sogni possono realizzarsi, come in Amici, e i conflitti familiari possono essere sanati e succede nel tuo C’è posta per te”, scrive zia Mara. La conduttrice di “Domenica In” ricorda come nell’ultimo anno e mezzo i loro programmi non si sono mai fermati, adattandosi alla situazione dettata dalla pandemia: pubblico assente, ospiti collegati da casa, plexiglas e il distanziamento. La De Filippi è anche “talento naturale”, che Maurizio Costanzo ha saputo scorgere, ma la conduttrice di Canale 5 ha anche permesso ha molti talenti di emergere nel corso degli anni: Emma, Alessandra Amoroso, Kledi, Sangiovanni e Giulia Stabile, Stefano De Martino e molti altri.

Mara Venier: l’amicizia speciale con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Nella lunga lettera che Mara Venier ha scritto a Maria De Filippi su Novella 2000 c’è spazio anche Maurizio Costanzo: “Ci conosciamo da sempre, comunque da prima che lui incontrasse te. Molti all’inizio avevano avuto delle perplessità… invece siete stati da subito una delle coppie più belle e straordinarie”. I coniugi Costanzo sono “straordinari davanti e dietro le telecamere”: la Venier ricorda la loro vicinanza quando stava male la sua mamma e quando la De Filippi l’ha chiamata a “Tu si que vales”, dove per tre anni è stata a capo della giuria popolare. “Un programma allegro, spumeggiante, in cui potevo tirar fuori la mia anima più scanzonata e mettere da parte le preoccupazioni e le angosce”, confessa zia Mara. Infine la Venier racconta di aver subito chiamato Maria quando le è stato proposto di tornare in Rai a “Domenica In”: “Tu mi hai detto “falla subito, di corsa, falla!”. E a ottobre, sei anche venuta mia ospite in studio”, dove le due conduttrice hanno chiacchierato come due vecchie amiche senza preoccuparsi delle telecamere.

