Mara Venier, l’ex marito Jerry Calà: tra amore e tradimenti/ Lei: “me ne combinava di tutti i colori”

Mara Venier e Jerry Calà, perchè si sono lasciati?

Mara Venier e Jerry Calà e la loro relazione: la zia della domenica italiana e il noto attore e regista in passato hanno vissuto una intensa e travolgente storia d’amore. Un folle e pazzo amore quello tra la zia Mara e il mitico Jerry che si sono sposati nel 1984: un matrimonio finito su tutte le prime pagine dei settimanali e quotidiani, anche se la coppia è scoppiata tre anni dopo l’unione. Il motivo? Stando a quanto raccontato dalla conduttrice, il matrimonio è terminato per i continui tradimenti dell’attore. Proprio la Venier durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha rivelato sull’ex marito: “con Jerry la vita era sempre un gioco, lui me ne combinava di tutti i colori ed era un vero e proprio “put.. niere, si può dire, vero? Va, beh diciamo che era “birichino”!”. Non solo, la conduttrice ha anche aggiunto: “ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mente tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito!”. Una sparizione improvvisa che ha stupito la conduttrice che ha deciso di cercarlo trovandolo con un’altra donna.

Jerry Calà: "Non ho tradito Mara Venier in viaggio di nozze"/ "Sogno di essere nonno"

Mara Venier e Jerry Calà: la loro storia a Domenica In

Mara Venier e Jerry Calà dall’amore all’amicizia. Proprio così a distanza di tantissimi anni dal loro matrimonio, i due sono diventati grandi amici. La padrona di casa di “Domenica In” ha deciso di lasciarlo dopo che ha scoperto una serie di ripetuti tradimenti. Uno è avvenuto anche il giorno del matrimonio: “sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra. Non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei. L’ho riempito di botte!”. A distanza di anni però il rapporto tra i due si è tranquillizzato, oggi Mara e Jerry sono grandissimi amici come ha sottolineato proprio la conduttrice che ha rivelato: “oggi è il mio più grande confidente e amico. Ci sostentiamo nei momenti bui”.

