Mara Venier ha festeggiato il compleanno del nipotino e molti si sono soffermati sull’outfit che è stato da lei scelto per l’occasione.

Il piccolo Claudio ha compiuto 8 anni e la sua nonna ha omaggiato questo bellissimo giorno con una torta e un party che ha visto la presenza di pochi cari. Il bambino è il figlio di Paolo e Valentina e, con la sua nascita, ha portato una grande armonia nella famiglia della conduttrice. Quest’ultima ha infatti più volte raccontato il bellissimo legame che c’è con i suoi nipoti, che compaiono spesso sui suoi profili social e con cui si è mostrata in diverse occasioni.

Helena Prestes, l'indiscrezione: "Carlo Motta le ha teso una trappola"/ "Gli è partita la brocca"

Capita anche che li porti a trascorrere le vacanze con lei, e insieme trascorrono molto tempo libero. La Venier ha insomma sempre dimostrato di essere una nonna esemplare.

Mara Venier e il party del nipotino

Il piccolo Claudio ha spento le sue 8 candeline e a portargli la torta è stata proprio nonna Mara. Lei ha diretto il coro per gli auguri, e gli ha chiesto di aspettare prima di scattargli fotografie e di filmarlo in quel momento così speciale. A catturare l’attenzione è stata però l’assenza di Nicola Carraro, il marito della conduttrice che sta avendo nell’ultimo periodo dei problemi di salute. Proprio per questo motivo la coppia ha deciso di trasferirsi a Milano, città in cui l’uomo si sta curando e dove vivono i suoi figli. Nel frattempo, Mara si alterna tra il capoluogo lombardo e Roma, città in cui lavora e in cui ha i suoi affetti più cari.

Chi è Mietta a Sarabanda Celebrity/ Carriera, fidanzato e malattia: "Bulimia? Rifiutavo il mio corpo…"

In occasione del party – organizzato per il piccolo Claudio in un locale di Roma – Mara Venier ha inoltre scelto un outfit molto semplice. La conduttrice ha infatti indossato una camicia bluse color azzurro pastello, che le sta divinamente e che rispecchia appieno la sua personalità. Il volto Rai si è tra l’altro sempre contraddistinto per la sua umiltà e per il modo che ha di gestire il successo e di approcciarsi con il pubblico.

C’è da dire inoltre che gli ultimi anni non sono stati per lei affatto semplici, dato che ha dovuto affrontare anche la morte del genero, il marito di Elisabetta Terracini. Lei riesce però sempre a ritrovare il sorriso, sia dentro che fuori uno studio televisivo. Basta stare accanto alle persone che ama per riconquistare quella forza e quel coraggio che le sono sempre appartenuti.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio fidanzati? Insieme mano nella mano/ Web: "Ormai ha quattro donne..."