Mara Venier, “Ma goditi la vita con tuo marito!”/ L’attacco degli haters, lei:”amore de zia, nu’ me guardà!”

Mara Venier sarà una delle protagoniste del Maurizio Costanzo Show nella puntata in replica questa sera dalle 21.30 su Rete 4. Adesso che non è più in onda, la Signora della Domenica lavora ancora, ma stavolta nel dietro le quinte. In cantiere ci sono progetti segreti che riguarderebbero lei e – insieme a lei – anche l’amica Raffaella Carrà. Assidua frequentatrice di Instagram, Mara anticipa sempre qualcosina, ma quel che rivela è comunque troppo poco. Difficile dire se con quell’hashtag (#raffa, appunto), volesse riferirsi proprio alla Carrà. Fatto sta che c’è sicuramente qualcosa in ballo. “Si lavora a nuovi progetti…”, scrive, aggiungendo anche gli indizi #serale e #raiuno. Un nuovo programma in prima serata su Rai 1, dunque, che potrebbe vedere la partecipazione di Raffaella Carrà. I fan sono in visibilio: “Bellissima notizia, ti aspettiamo”; “Meno male che ritorni. Spero non solo per Domenica in“; “Ti rivediamo vero la domenica pomeriggio? Dimmi di sì… le domeniche le passo ad accudire la mamma e mi fai compagnia”.

La gaffe di Mara Venier alla presentazione dei palinsesti

Chi la stima può stare tranquillo: non solo Mara Venier tornerà a Domenica in, ma condurrà pure un nuovo programma del sabato sera di Rai 1. E’ quanto emerge dalla presentazione dei palinsesti dell’azienda, avvenuta il 9 luglio scorso. Titolo dello show? La porta dei sogni. Davanti ai giornalisti, la conduttrice se l’è persino dimenticato, scatenando l’ironia dei presenti per un’altra (l’ennesima) gaffe. A rimediare c’ha pensato il suo ufficio stampa, con il classico suggerimento all’orecchio. Ancora materiale per gli hater e per chi si diverte a screditarla: “Ma goditi la vita con tuo marito!”, ha scritto qualcuno sui social. “Sei brava, ma non ne vale la pena lavorare come una ventenne, riposati!”. Un altro ha aggiunto: “Mara mi piace, ma il troppo stroppia! Dovrebbe lavorare di meno”.

Mara Venier replica ai follower

Nonostante i continui inviti a “riposarsi”, Mara Venier non cambia affatto idea. Non solo: ai due programmi previsti per la prossima stagione tv aggiunge anche una trasmissione radiofonica, questa volta su Rai Radio 2. Moltissimi impegni, per una 68enne comune, ma Mara, “normale”, non lo è mai stata. Per questo non si è fatta remore prima di replicare: “Grazie per il consiglio ma ti assicuro che io me la godo e tanto. Per fortuna una grande quantità di telespettatori mi guarda e gradisce la sottoscritta e Domenica in. Tu, amore de zia, nu’ me guardà! Me ne farò una ragione!”. La Venier non ha mai avuto paura delle critiche. Da settembre tornerà più stoica e agguerrita di prima, pronta a difendere con le unghie e con i denti la sua carriera e la sua professionalità. E chissà se il pubblico la ripagherà con lo stesso affetto che le ha dimostrato finora… Probabilmente, la domanda è superflua.



