Mara Venier/ “Mamma e l’Alzheimer: la prima volta che non mi ha riconosciuto…”

Il 6 maggio è uscito “Mamma, ti ricordi di me?” il libro di Mara Venier dedicato alla madre Elsa, malata di Alzheimer e scomparsa il 26 giugno 2015. Negli anni ’70 una ventenne Mara aveva lasciato Mestre, insieme alla figlia Elisabetta di soli 3 anni per seguire il marito Francesco Ferraccini: “Mia madre mi aveva cucito un cappottino a redingote: era bianco e nero con i profili di pelle, molto carino“, ha racontato la conduttrice, ricordando lo stretto rapporto che l’ha sempre legata alla madre. Zia Mara non ha mai dimenticato la prima volta che sua mamma non l’ha riconosciuta: “Andavo a trovarla a Mestre il sabato… Arrivo, le strillo, in veneto: “Ciao mammina! Come te sta’?”. Ha tirato su gli occhiali, ma lo sguardo era assente. Mi dice: buongiorno, signora. Una parte di me se n’è andata”, ha raccontato al Corriere della Sera. Da quel giorno, per tre anni, hanno iniziato a cantare insieme, l’unico modo con cui riuscivano a comunicare.

Nel libro Mara Venier ripercorre il calvario della madre Elsa, che lei salutava quotidianamente durante “La Vita in diretta”, ricevendo anche un richiamo dal Dg della Rai: “Si era rotta il femore, poi aveva quasi perso la vista, aveva avuto un’ischemia ed era sempre più distratta. Una volta si era persa per strada…”. La conduttrice Rai voleva portare la madre a Roma, ma lei ha sempre voluto restare nella casa dov’era stata felice con il marito: “Da quando è mancata, non sono mai tornata a Venezia, provo troppo dolore”. Mamma Elsa è sempre stata orgogliosa della figlia Mara, che non ha mai giudicato nemmeno quando è rimasta incinta a 17 anni: “Tutto quello che ho fatto nella vita l’ho fatto per lei. Mi ha insegnato dignità e lavoro”. “Mamma ti ricordi di me?” è un’autobiografia in cui Mara Venier racconta anche del suo privato: del marito Nicola Carraro, al suo fianco dal 2006, dei figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi, dei nipoti Giulio e Claudio, nato due anni dopo la scomparsa di mamma. È stato il marito Nicola a convincerla a scrivere questo libro, per affrontare il suo dolore e aiutare chi vive lo stesso dramma.

