Mara Venier “Mamma Elsa mi manchi da togliere il respiro”/ Il toccante ricordo

In occasione della Festa della mamma 2020, la regina della domenica pomeriggio, Mara Venier, ha pubblicato un post per fare gli auguri a sua madre, scomparsa a giugno di cinque anni fa. La “Zia” ha mostrato un bello scatto di lei abbracciata alla sua mamma, risalente a qualche anno fa, con annessa didascalia: “Mammina mia, stanotte ti ho sognata e mai come oggi ti sento vicina… mi manchi immensamente da togliere il respiro”. Il post è stato decisamente apprezzato visto che, nel giro di pochi minuti, ha fatto incetta di like (al momento in cui vi scriviamo ha già superato quota 14.500), con l’aggiunta di numerosi commenti di affetto nei confronti di uno dei personaggi televisivi senza dubbio più amati. Ad esempio questa follower ha scritto: “Cara Mara come ti capisco, il dolore più grande della mia vita è stato perdere la mia Mamy”. Un’altra invece ha commentato così: “Ciao Mara, anch‘io ho perso mia mamma 1 anno fa e anche lei aveva la malattia di Alzheimer, era diventata la mia bambina, avevamo un legame molto stretto… mi mancha tantissimo, e quando mi capita di sognarla sono cosi felice…”. E ancora: “Che favola!!! Quando ho visto questa foto mi è venuto un flash e questa notte mi sono sognata che ti chiedevo quando venivi ad Asolo!!!!! Pazzesco…”.

MARA VENIER, UN DOLORE INFINITO LA MORTE DI MAMMA ELSA

Mara Venier non perde occasione per ricordare la sua mamma, la signora Elsa, scomparsa il 26 giugno del 2015, cinque anni fa fra poche settimane. La scorsa estate, in occasione del quarto anniversario della perdita, aveva dedicato un pensiero al genitore sempre su Instagram: “Mammina mia oggi sono quattro anni…..mi manchi sempre di più”, a corredo di una foto che la mostrava assieme alla madre, nel giorno del suo matrimonio con Nicola Carraro. Quel post, tra l’altro, era stato commentato anche dalla collega Rita Dalla Chiesa, che aveva condiviso con la Venier quel dolore indescrivibile: “E sempre di più’ ti mancherà…..Maramia. Ma c’è’. Ecco, questa è’ l’unica certezza che continuo a portarmi dentro. Un abbraccio forte”. La signora Elsa era malata di Alzheimer, e durante gli ultimi mesi di vita la Venier aveva deciso di allontanarsi dalla tv per assistere appunto la madre.



