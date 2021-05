Mara Venier “Mamma era la mia roccia, il dolore è intatto”/ “Non ho sensi di colpa..”

Mara Venier farà compagnia al pubblico di Raiuno fino a fine giugno con Domenica In sfoggiando il suo sorriso rassicurante. Un sorriso dietro il quale si nasconde il grandissimo dolore per la perdita della mamma a cui ha dedicato il libro “Mamma ti ricordi di me?”. Scrivere il libro non è stato facile per Mara Venier che, nel ricordare i tanti momenti vissuti con mamma Elsa, ha rivisto riaffiorare tutto il dolore provato durante gli anni della malattia e dopo la sua morte. “Ci ho messo cinque anni per scrivere il libro, l’ho preso e lasciato. Era troppo doloroso. Mio marito Nicola ha insistito: ‘Scrivi, è tarapeutico”, racconta la conduttrice ai microfoni de La Repubblica. “Nel ricordare le cose è riemerso tutto il dolore, intatto”, aggiunge la Venier.

Massimo Giletti/ “Nella Rai mancano competenze. Fedez? Veri martiri sono altri”

Mara Venier: “Cosa dare per poter trascorrere cinque minuti con mia madre”

Dietro il sorriso di Mara Venier c’è un dolore enorme per la scomparsa di mamma Elsa con cui aveva un rapporto meravigliosi. Sono tanti i momenti che hanno trascorso insieme e ogni volta che andava in giro, la signora Elsa sfoggiava il suo orgoglio presentandosi come la “mamma di Mara Venier”. La malattia, purtroppo, è stata difficile da affrontare. Zia Mara non nasconde il dolore provato nel momento in cui un giorno, la mamma, non riconoscendola, le disse: “Buongiorno signora. Ho capito che era l’inizio della fine. Comunicavamo attraverso le canzoni, cantavamo insieme anche al telefono”, racconta la conduttrice. Per mamma Elsa, Mara Venier ha fatto tutto quello che poteva, ma ammette di avere “il rimpianto di quando potevo parlare e ballare con lei. Ma la mia vita era a Roma”. Oggi, con il ricordo di mamma Elsa sempre nel cuore, zia Mara dice: “Non ho sensi di colpa, ma cosa darei oggi per avere cinque minuti con lei”.

AMICI 2021 SERALE/ Anticipazioni ed eliminati registrazione semifinale: prof svela...

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2021, naufraghi troppo magri/ Interviene la produzione: "Più riso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA